KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Kararsız seçmen yeni arayış içerisinde

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Independent Türkçe'ye özel açıklamalarda bulunarak gündemde öne çıkan siyasi gelişmeler hakkında tahminlerini iletti.

"KARARSIZLAR YENİ BİR ARAYIŞ İÇERİSİNE GİRDİ"

Bu Pazar seçim olsa nasıl tablo ortaya çıkar sorusuna kararsızların yeni arayışlar içerisine girdiğini söyleyen Ağırdır, "Oran vermeyeceğim ama oy oranlarında minik değişiklikler var. Ama o minik değişikliklerin siyasi arenadaki karşılığı çok büyük. Bir puanlık, iki puanlık değişimlerin bile başta belirttiğimiz 51-49 dengesini kökten değiştireceği için, sonuçları çok büyük. Ama şu an beş puanlık, 10 puanlık değişimler söz konusu değil. Ama en önemli bulgumuz, gri alandaki insanların yüzleri ve gönülleri iktidara dönük değil. Kararsızım diyenler artık muhalefete ve yeni arayışlara bakıyor." dedi.

"GRİ ALANA GEÇİŞLER İKTİDAR TARAFINDAN"

Gri alana geçişin iktidar tarafından olduğunu da belirten Ağırdır sözlerini şöyle sürdürdü,"Yüzde 38-40 bandında. Artık iktidarın değil muhalefetin yapacaklarına bakıyorlar. Bu yüzde 38-40'lık oranın yarısından çoğu iktidardan gri alana geçiş yaptı."







