Komşusunun evine giren hırsızı vurdu, tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Komşusunun evine giren hırsızı vurdu, tutuklandı

18.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:55
Komşusunun evine giren hırsızı vurdu, tutuklandı

ADANA'da girdiği evde, içinde para bulunan kadın çantasını çaldığı iddia edilen Ömer Kavuk'u (32), kaçtığı sırada tabancayla vurarak ağır yaralayan Abdulsamet Kaymaz (22) yakalandı.

ADANA'da girdiği evde, içinde para bulunan kadın çantasını çaldığı iddia edilen Ömer Kavuk'u (32), kaçtığı sırada tabancayla vurarak ağır yaralayan Abdulsamet Kaymaz (22) yakalandı. Kaymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Ekim'de saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Halime el-Hüseyin, evde kar maskeli iki kişi görünce eşi Ahmet el-Hüseyin'i uyandırdı. Bu sırada, içinde 200 lira bulunan çantayı alan şüpheliler, karşısında Ahmet el-Hüseyin'i görünce kaçmaya başladı. El-Hüseyin'in "Hırsız var" diye bağırması üzerine komşuları sokağa çıktı. El-Hüseyin'in komşularından biri, çantayı alıp kaçan Ömer Kavuk'un arkasından koştuğu sırada elindeki tabancayı ateşledi. Kavuk, tabancadan çıkan mermiyle yaralandı. Yaralı halde bir süre kaçan Kavuk, daha sonra yere yığıldı. Diğer şüpheli ise kaçtı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KOMŞUSU VURMUŞÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Kavuk, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kavuk'un, hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Kavuk'u ağır yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin, El-Hüseyin'in komşularından Abdulsamet Kaymaz olduğunu belirledi. Kaymaz, polisin operasyonuyla evinde yakalandı.TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Kaymaz'ın ifadesinde, Kavuk'u kovaladığı sırada ayağının takılması sonucu yere düştüğünü, elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulsamet Kaymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Kavuk'un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Komşusunun evine giren hırsızı vurdu, tutuklandı
Komşusunun evine giren hırsızı vurdu, tutuklandı
Komşusunun evine giren hırsızı vurdu, tutuklandı
Komşusunun evine giren hırsızı vurdu, tutuklandı
Komşusunun evine giren hırsızı vurdu, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam Derviş Zaim Didem Soydan Yasmin Erbil
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Minibüs Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Komşusunun evine giren hırsızı vurdu, tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 10:00:18. #1.15#
title