Komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu - Haberler
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Komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nde komşusunu tıraş eden vatandaş, eski ev sahibinin saldırısına uğradı. Av tüfeğiyle karnından vurulan adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırdı. Yaralı adam ile saldırgan arasında ev kirası nedeniyle eski bir husumet olduğu öğrenildi.

Derince ilçesi Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşayan Salih Ç. (57), evinin bahçesinde bir komşusunun saçlarını tıraş ederken yan tarafta bulunan binadaki eski ev sahibi Mustafa A. av tüfeği ile yanına geldi.

Komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu

KARNINDAN VURULDU

Mustafa A., tüfekle Salih Ç.'yi iki el ateş ederek sırtından ve karnından vurdu. Olayı gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Salih Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tedavi altına alınan Salih Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Mustafa A. ise olay yerinde tüfekle birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği bahçede ve Mustafa A.'nın tüfeği getirdiği kutu üzerinde incelemelerde bulundu.

Komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu

KİRA ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Salih Ç.'nin Mustafa A.'nın evinde 1 yıl önce kiracı olarak yaşadığı ve evden ayrıldıktan sonra aralarında anlaşmazlıklar sebebi ile husumet olduğu öğrenildi.

Komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu

Komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu
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Haber: Komşusunu tıraş ederken eski ev sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu - Haberler
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