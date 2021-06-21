"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkan iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki gün önce "Komşularıma gideceğim" diyerek evden çıkan evli ve iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı. Eşini her yerde arayan gözü yaşlı genç adam ise şu ana kadar bir ize rastlayamadı. Annelerini soran iki küçük kız ise babaları tarafından, "Anneniz hastanede, gelecek" diyerek teselli ediliyor.

Kepez ilçesinde eşi Bilal Çatma (28), çocukları Meryem Su (6) ve İrem Su (5) ile birlikte yaşayan Selcan Çatma (27), cumartesi akşam saat 21.00 sularında "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıktı. Eşinin geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen Bilal Çatma, telefonunu aradı. Eşinin telefonunun kapalı olduğunu gördü.

"ANNE ÇABUK GEL"

Eşinin hayatından endişe eden genç adam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek kadının eşinden ve yakınlarından bilgi alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Diğer taraftan iki küçük kızın annelerinin ortadan kaybolmasının ardından üzüntülü oldukları görüldü. Baba Bilal Çatma kızlarını, "Anneniz geliyor, gelecek, hastanede" teselli ettiği öğrenildi. Kızlar annelerine, "Anne çabuk gel. Anne seni çok özledim" diyerek seslenmesi adeta yürekleri burktu.

"YETER Kİ GELSİN, HER ŞEYİ KONUŞURUZ"

Endişeli bir şekilde bekleyen Bilal Çatma ise, "Eşim komşuya gidiyorum diye gitti. Bir daha geri dönmedi. Durumundan şüpheleniyorum. Kaçırıldığını düşünüyorum. Aramızda ciddi bir sorun yoktu. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Onu bekliyoruz. Çocuklarım ile özledik. Cumartesi akşam gitti. 2 gündür haber alamıyoruz. Çocuklarımı sürekli gelecek, geliyor ve hastanede diye teselli ediyoruz. Çocuklar annem ne zaman gelecek, annem bize şaka yaptı. Bizden saklandı diyorlar. Kendi gitti ise çıksın gelsin. Sağ salim geri dönmesini istiyorum. Yeter ki gelsin. Her şeyi oturup konuşuruz. Ben şu an çocuklarım için hayatta duruyorum." diye konuştu.

"HER YERE BAŞVURU YAPTIK"

Genç kadının kayınvalidesi Güllü Çatma ise, "Kendisini çok seviyoruz. İki çocuğu var. Kendisi görüyorsa arasın konuşalım. Nerede ise çıksın gelsin. Aşağı inip geleceğim diyerek çıktı. Çocukları durmadan nereden diye soruyor. Çocuklara hastanede iyileşecek gelecek diyoruz. Her yere başvuru yaptık. Bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı