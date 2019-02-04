Komşu Evlerde, Ayrı Kentlerde Yaşıyorlar

SAMSUN'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şenbolluk Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, komşu oldukları evlerde birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve komşu Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait. Bu durum, bölgede oturanlara da ilginç anlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda oturanlar karşılıklı evlerde ancak ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor. Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Şenbolluk Mahallesi'nde bulunan ve aralarında yaklaşık 80 metre mesafe olan iki camide ise ezan farklı dakikalarda okunuyor. Güvenlik güçleri, bazı ihbar ve adli olaylarda ise olayın hangi mahallede geçtiğine karar verdikten sonra harekete geçerek müdahalede bulunuyor.

KOD GİREREK BİRBİRLERİNİ ARIYORLAR

Duruma artık alıştıklarını belirten Ambartepe Mahallesi Muhtarı Erdal Demir, "Burada karşılıklı evlerde oturan komşular birbirlerini ararken ayrı kodlar girmek zorunda kalıyor. Bazen itfaiye ve polis gibi acil numaraları ararken sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bizim burada kahvehanelerimizde, kurulan pazarımızda bütün yaşantımız bir arada geçiyor. Aramızda kız almalar, kız vermeler oluyor. Çocuklarımız karşılıklı evlerde oturmalarına rağmen ayrı okullarda eğitim görüyorlar. Burada hayatımız bu şekilde sürüyor. Camilerimiz arasında 80 metre olmasına rağmen bir taraf 1- 2 dakika önce ezan okuyor. Bize artık bu durum farklı gelmiyor. Ancak dışarıdan gelenlere çok farklı geliyor" diye konuştu.

'BURADA FARKLI GÜZELLİKLER OLUŞUYOR'

Elimdağ Mahallesi Muhtarı Ferruh Öktem de komşu Şenbolluk Mahallesi ile aralarındaki tek ayrımın Ramazan ayındaki 1 dakikalık ezan vakti olduğunu dile getirdi. Öktem, "Biz burada yıllardır komşuyuz. Aramızdaki tek ayrım Ramazan ayında 1 dakikalık ezan vakti. Komşularımız iftarını 1 dakika önce açıyor. Burada farklı güzellikler oluşuyor. Burada yolun bir tarafı Samsun, bir tarafı da Ordu sınırlarında" diyerek yörede komşuluk ilişkilerini etkileyen bir durumun olmadığını söyledi.

'BİR ADIMLA İL DEĞİŞTİRİYORUZ'

Şenbolluk Mahallesi Muhtarı Mustafa Aydın ise bir adımla il değiştirdiklerini, yolun insanların kaderlerini birleştirdiğini belirtti. Aydın, "Burada günlük yaşantımızda her şeyimiz ortak. Bu yol illerimizi ayırsa da insanların kaderlerini birleştiriyor. Burada yaşanan bazı farklılıklar olarak kışın elektrikler kesildiğinde yolun bir tarafında varken bir tarafında olmuyor. Yolda yapılan çalışmalarda iki şehrin belediyeleri kendi aralarında anlaşıp çalışmalar yapıyor. Biz burada bir adımla il değiştiriyoruz" dedi.

- Samsun

Kaynak: DHA