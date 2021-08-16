Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)

Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

BABASI VE KIZ KARDEŞİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADIKocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştıkları komşuları tarafından bıçaklanarak öldürülen Ahmet Avcı (52) ile kızı Ebru Avcı (25) kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

BABASI VE KIZ KARDEŞİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştıkları komşuları tarafından bıçaklanarak öldürülen Ahmet Avcı (52) ile kızı Ebru Avcı (25) kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı. Gebze İlyas Bey Camii'nde kılınan cenaze namazına Avcı ailesinin sevenleri ve yakınları katıldı. Olaydan yaklaşık yarım saat önce evden çıktığı için saldırıdan ailenin büyük oğlu Ümit Avcı, namazdan önce dakikalarca kardeşi ve babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılındığı sırada fenalaşan Ümit Avcı yere yığıldı. Ümit Avcı yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızın cenazeleri Pelitli Mezarlığı'na götürülerek yan yana defnedildi.


Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

Gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşu dehşeti! Babasından sonra 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtulamadı
Gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşu dehşeti! Babasından sonra 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hande Yener Süreyya Yalçın Armağan Çağlayan
Spor Mert Günok Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 18:17:45. #1.14#

title