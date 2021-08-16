Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı (3)

BABASI VE KIZ KARDEŞİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADIKocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştıkları komşuları tarafından bıçaklanarak öldürülen Ahmet Avcı (52) ile kızı Ebru Avcı (25) kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

BABASI VE KIZ KARDEŞİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştıkları komşuları tarafından bıçaklanarak öldürülen Ahmet Avcı (52) ile kızı Ebru Avcı (25) kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı. Gebze İlyas Bey Camii'nde kılınan cenaze namazına Avcı ailesinin sevenleri ve yakınları katıldı. Olaydan yaklaşık yarım saat önce evden çıktığı için saldırıdan ailenin büyük oğlu Ümit Avcı, namazdan önce dakikalarca kardeşi ve babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılındığı sırada fenalaşan Ümit Avcı yere yığıldı. Ümit Avcı yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızın cenazeleri Pelitli Mezarlığı'na götürülerek yan yana defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu