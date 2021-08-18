Komandolar, selin vurduğu ilçeyi ellerinde küreklerle temizliyor

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer taraftan bölgeye sevk edilen komandolar, iş yerlerine ve evlere dolan çamur yığınlarını kaldırarak, ellerinde küreklerle temizlik yapıyor.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer taraftan bölgeye sevk edilen komandolar, iş yerlerine ve evlere dolan çamur yığınlarını kaldırarak, ellerinde küreklerle temizlik yapıyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele sebep oldu. Selin etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç ise sele kapıldı. Şu ana kadar 62 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor.

Bozkurt'ta da enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra kaybolan vatandaşların bulunması için hava destekli insanlı ve insansız hava keşif araçları ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriliyor. Kadavra köpekleriyle birlikte enkazın altında kalan vatandaşların cenazelerini de ulaşılmaya çalışılıyor. Çok sayıda ilden bölgeye sevk edilen Mehmetçik ise, Bozkurt'ta toprak altında kalan vatandaşların cansız bedenlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor.

ENKAZI KOMANDOLAR TEMİZLİYOR

Bölgeye çeşitli illerden sevk edilen komandolar da, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler halinde ayrılan komandolar, sokak sokak gezerek, dükkanlara dolan metrelerce yüksekteki çamur ve enkaz yığınlarını kaldırıyor. Komandolar, ev ve iş yerlerine taşınan tomruk ve kütükleri, elektrikli testere ile keserek bulundukları yerden kaldırıyor. Ayrıca komandolar, ev ve iş yerlerinde sel suları sonrasında hasar gören ya da kullanılamaz hale gelen eşyaları da dışarı çıkartıyor. Sokak ve caddelerde biriken çamurlarda el arabasıyla şehir dışına taşınıyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu-Harun Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı