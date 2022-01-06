Kolordu komutanı Uzun'a 'Sarıkamış' kitabı

ERZURUM (İHA) - Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanlarından Avukat Necati Bölükbaşı ile Sarıkamış Dayanışma Grubundan Erkan Karagöz'ün yayınladığı 'Erzurum'dan Sarıkamış'a, Şehitlerin İzinde' kitabı, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun'a takdim edildi.

Bu yıl 107'ncisi, 7- 9 Ocak günleri yapılacak Sarıkamış şehitlerini anma törenleri öncesinde Başkan Erdal Güzel ile Kadir Sabuncuoğlu, Sabri Topdağı ve Abdurrahman Zeynal'dan oluşan ER-VAK heyeti, Kolordu Komutanı Erhan Uzun'u ziyaret etti. Karargahta gerçekleşen görüşmede Tümgeneral Uzun'a, Başkan Erdal Güzel, 'Erzurum'dan Sarıkamış'a, Şehitlerin İzinde' ve kendisine ait 'Güzel Gezginin Anıları', Sabri Topdağı ise 'Aziziye-Mecidiye Tabyaları ve Tabyalarda Yazılan Destan' imzalı kitaplarını sundu.

Başkan Erdal Güzel, Sarıkamış Harekatı ve Allahuekber Şehitlerinin ülke gündemine ER-VAK tarafından taşındığını daha sonra bu programlara Sarıkamış Dayanışma Grubunun destek verdiğini hatırlattı. Yöre halkının 9'uncu Kolordu ile özdeşleştiğine vurgu yapan Erdal Güzel, "Kolordu Komutanlığı, Erzurumlunun en sevdiği, en yakın bulduğu ve en rahat ettiği kamu kuruluşudur" diye konuştu.

Görüşmeden memnun kaldığını ifade eden Tümgeneral Erhan Uzun da Başkan Erdal Güzel ve ER-VAK heyetine teşekkür etti. - ERZURUM

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