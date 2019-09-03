Kolit hastalığı nedir? Kolit belirtileri ve tedavisi

03.09.2019 11:40

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Sertap Erener'in kolit hastalığı nedeniyle zor zamanlar geçirdiğin ve bu nedenden kalın bağırsağını aldırdığını açıklaması üzerinde 'kolit hastalığı nedir?' sorusu araştırılıyor. Kolit hastalığı belirtileri, tedavisi ve kolit hastalığı nedenleri haberimizde…

KOLİT NEDİR?

Kolit kalın bağırsak olarak bilinen kolonu etkileyen bir hastalıktır. İltihaplanma olarak bilinen kolit, kalın bağırsakta tahriş ve şişmeye neden olarak buradaki iç astarda ülser denen yaralara yol açar. Sürekli kontrol altında tutulması gereken bir hastalıktır.

KOLİT BELİRTİLERİ

Yaşam kalitesini oldukça düşüren bu rahatsızlığın belirtileri: Karın ağrısı veya kramp, şişkinlik, Kansızlık, İştahsızlık ve kilo kaybı, İshal veya kabızlık, Dışkıda kan, Ateş ve titreme, Kusma, Makatta akıntı, Cilt döküntüleri, Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk, Gözde kızarıklık ve yanma hissi, Eklem ağrıları ve eklemlerde şişme arasında gibi unsurlar bulunuyor.

KOLİT HASTALIĞI NEDENLERİ

Kolit çeşidine göre nedenleri de farklılık gösterse de birçok kolit çeşidinin nedeni bağırsakların yani kolonun virüs, zararlı bakteri veya parazitler tarafından iltihaplanmasıdır. Bazı bağırsak hastalıkları da kolite neden olmaktadır. Kalın bağırsakta azalan kan akımı veya alerjik reaksiyonlar da kolite yol açabilir. Dünyada kolite neden olan en yaygın parazit enfeksiyonu Entamoeba Histolytica parazitidir. Enfekte su içmekle bulaşır ve kişiden kişiye rahatlıkla geçebilir. Tüketilen besinler ve stres kolit rahatsızlığına neden olmasa da belirtileri yoğunlaştırır.

KOLİT TEDAVİSİ

Kolit hastalı içerisinde çeşitli dallara ayrıldığından, kolit rahatsızlığının ilk olarak türü belirlenmeli ve ona göre uygun tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. İşte kolit hastalığı çeşitlerine göre tedavi yöntemleri:

Ülseratif kolit : Tedavisinde doktorlar, hastalığı baskılamak amacıyla genellikle ağızdan alınan etkin maddesi aminosalisilat olan ilaçlar önerirler. Kabızlıktan şikayetçi hastalar, makattan lavman tedavisi görebilir. Tüm bu tedavilerin yeterli olmadığı hastalara ağızdan ya da damardan kortikosteoridler verilebilir. İlaç ve kortikosteroid tedavisi ile rehidrasyon yani vücuda kaybettiği suyu geri kazandırmak hedeflenir. Zorunlu olmadıkça ameliyat bir seçenek değil ancak, gerekli durumlarda ameliyat ile kalın bağırsağın tamamı da alınabilir.

Crohn : Crohn hastalığının tedavisinde genellikle bağışıklık sistemine yönelik etkin maddesi azotiprin olan ilaçlar reçete edilir. Kullanılan bu ilaçlar, nadir de olsa kişide kanser oluşumunu tetikleyebilir. Bu yüzden ilaçların mutlaka doktorun reçetesi ile ve doz aşımına kaçılmaksızın kullanılması gerekir. Ek olarak, kalın bağırsağın duvarındaki iltihaplanmayı gidermek için antibiyotik tedavisi de başlatılabilir.

Crohn hastalığının ince ve kalın bağırsağın birleştiği yeri tıkaması durumunda ameliyat ile tıkanmış bölge kesilerek alınır. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda aferez ile kan filtrelenir ve sorun hücreler kandan arındırılır. Ayrıca Crohn hastalarının ciddi anlamda hastalığı tetikleyen sigara tüketiminden kaçınmaları gerekir.

Spastik kolit : Daha çok strese bağlı olarak gelişen spastik kolit tedavisinde kolonda herhangi bir iltihap bulunmadığı için antibiyotik reçete edilmez. Çoğunlukla kabızlık giderici ilaçlar reçete edilir. Aynı zamanda hastaların stressiz bir yaşam sürmeleri hastalığın tedavisinde önemlidir.

Mikroskobik kolit : Tedavisi en kolay kolit çeşitlerinden biridir. Hastanın beslenme alışkanlıklarını değiştirerek, doktorun önerdiği diyet listesini uygulamasıyla tedaviden istenilen sonuç alınabilir. Bulaşıcı kolitte ise hastanın kolite neden olan bakteri, mikrop ya da toksini yok edici birtakım ilaçlar alması gerekir.

İstemik kolit : Bağırsaklara kan akışını sağlamak amacıyla damar açıcı ilaçlardan yararlanılır. Takviye olarak ağrı kesici ve antibiyotikler reçete edilebilir. Kan pıhtılaşmasının mevcut olduğu hastalarda pıhtı çözücü ilaçlar reçete edilir. Tedaviden istenilen başarının elde edilmemesi cerrahi müdahaleyi zorunlu kılabilir.

Radyasyon kolit : Hastalık, radyoterapinin yan etkisi olduğundan, radyoterapi bittiğinde kendiliğinden geçer.