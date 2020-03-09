Kolik bebeği olan anneler beslenme tarzına dikkat etmeli ! Her bebek gün içerisinde nedensiz ağlamaya başlayabilir. Ancak bazen bu durum sakinleştirilemeyen ağlama nöbetlerine dönebilir.

Bu nöbetler kolik olarak adlandırılmaktadır ve yaklaşık 5 bebekten 1'inde görülmektedir. Özellikle ilk kez anne baba olan ebeveynlerin oldukça paniklemesine neden olan ağlama nöbetlerinin anne ile bebek arasındaki iletişim ile aşılabileceğini dile getiren Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı kolikle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

Kolik nedir?

Kolik, üç haftadan fazla, haftada en az üç gün, günde üç saati aşan huzursuzluk ve geçmeyen ağlama nöbetleri olarak tanımlanmaktadır. Bu durum bebeklerin %5-25'inde görülür. Genellikle doğumdan sonra iki ya da üçüncü haftada başlar, altıncı-sekizinci haftalarda artmaya başlar ve üçüncü-dördüncü aylarda kendiliğinden düzelir. Kolik ağlaması, normal ağlamadan farklıdır. Bu şekilde bebek sakinleştirilemeden saatlerce ağlayabilir. Pek az çocukta ağlama, 24 saat sürebilir. Ağlama nöbetleri genellikle öğleden sonra veya akşam saatlerinde gözlenir. Kolik ağlaması her gün yineler, bazen bir gece olmadığı görülebilir. Nöbetler sırasında bebeğin yüzünde ağrı ifadesi oluşur, yumruklarını sıkar, ayaklarını karnına çeker. Ağlama nöbeti ani başlar, yüksek sesle ve sürekli ağlama olur.

Kolik neden ortaya çıkar?

Bebeklerde koliğin pek çok nedeni olabildiği gibi kesin olarak hangi nedenden kaynaklandığı henüz tespit edilememiştir. Kolik sancısına yol açabilen durumlar; anne sütü alerjisi, laktoz intoleransı, gıda alerjisi, sindirim sisteminde bulunan normal bakterilerdeki değişiklikler, sindirim sisteminin henüz gelişmemiş olmasıdır. Hamilelik döneminde sigara kullanan annelerin bebeklerinde kolikle karşılaşma ihtimali 2 kat daha fazladır.

Kolik belirtileri nelerdir?

Bebeğin aniden ağlamaya başlaması,

Yüzde kızarma,

Bacakların karna doğru çekilmesi,

Elleri yumruk yapma,

Ağrılı yüz ifadesi,

Sırtını geriye atma,

Gaz çıkarma,

Şiş ve gergin karın,

Ayrıca bu durum inek sütü alerjisi, idrar yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, laktoz intoleransı, gastroözefagialreflü hastalığı, koroner arter anomolisi, hırpalanmış bebek sendromu gibi hastalıklarla da karıştırılabilmektedir. Bu nedenle dikkat edilmelidir.

Emzirme döneminde anneler nasıl beslenmeli?

Emzirme döneminde anne bol su tüketmeye dikkat etmelidir. Gün içinde toplam 3-4 litre su tüketilmelidir.

Kalsiyum yönünden zengin peynir, süt ve yoğurt gibi besinler yeterli miktarda tüketilmeli. Günde mutlaka bir yumurta yenmelidir.

Taze meyve, sebzeler ve protein kaynağı olan kırmızı et her gün yenmeli, haftada iki gün balık tüketilmelidir.

Ara öğünlerde enerji içeren kuru meyve ve kuruyemişler tüketilmeli,

Asitli içeceklerden uzak durulmalı, taze sıkılmış meyve suları terci edilmelidir.

Kolik tedavisi nasıl olur?

Kolik sancısı için mutlaka bir çocuk doktoruna başvurulmalıdır. Doktorun verdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.

Bebeğin arabayla gezdirilmesi, saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi, şarjlı süpürge sesleri bebeği rahatlatabilir.

Bebek mama ile besleniyorsa mama markası değiştirilebilir. Bazı mamalar bebekte sindirim zorluğuna neden olabilmektedir.

Bebek ılığın biraz üstü olan sıcak suyla yıkanabilir. Bu bebeğin rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Biberonla beslenen bebekler çok fazla hava yuttuklarından bu durumda bebeklerde kolik sancısını tetikleyebilmektedir. Gaz yapmayan biberon kullanmak ve bebeği yedirdikten sonra kucağınıza alıp sırtını sıvazlamak gazını çıkarıp rahatlamasını sağlayacaktır.

Kolik bebeği olan anne nasıl davranmalı hangi yolları izlemelidir?

Kolik probleminin aşılabilmesi için öncelikle anne ve bebeğin arasındaki ilişki önemlidir. Bebek, annenin kucağındayken tedirgin olmamalı kendini güvende hissetmelidir. Böylece emzirme sırasında bebek hızlı hızlı emmek ve sindirmede zorlanmak durumunda kalmaz.

Gaz sancısının devam ettiği süre boyunca bebek rahatlatılmalıdır. Ayrıca düşük ısıda bir havluyu bebeğin karnına koyarak rahatlaması sağlanabilir.

Kolik sorununa karşı hangi çözüm önerileri üretilebilir?

Bebeği doğru emzirmek kolik sorununu aşmada en önemli adımdır. Bebeğin, meme ucunu ağzına tamamen alarak hava yutması engellenmelidir.

Gereğinden fazla emzirmek veya mama vermek bebeğin gaz sorunu yaşamasına neden olmaktadır. Beslenmelerinin arasında mutlaka iki saat olmalıdır.

Bebeğe huzur ve şefkatle yaklaşılmalıdır. Bebekler sinir ve gerginliği hisseder bu durumda daha fazla tedirgin olmalarına yol açar.

Bebeğin hareket etmesi sağlanmalı, bebek evin içinde gezdirilmelidir.

Ağladığı zaman bebeğin rahatlaması için özellikle baş ve yüz bölgesine masaj yapılmalıdır.

Altının temiz olması bebeğin özellikle geceleri huzurlu uyuması açısından çok önemlidir. Bu nedenle temizliğe çok dikkat edilmelidir.

Stresli ortamlardan kaçınmak gereklidir. Bebekler böyle ortamlarda huzursuz hissederler.

Bebek gaz masajı nasıl yapılır?

Bebeğin rahatlaması, sindirimin düzenlenmesi ve kabızlığının iyileşmesi için bebeğin karnına masaj uygulanır.

Bu masaj; bebeğin bacaklarını havaya kaldırıp dizlerden hafif bükerek karna doğru bastırılmasıyla yapılır. Böylece bebeğin karın kaslarının gevşemesi sağlanır. Bebeği ayak bileklerinden sol elle tutarak bir önceki hareketler sadece sağ el kullanarak yapılır. Bu hareketle mide rahatlayacaktır. Karın masajı parmak uçlarını bebeğin göbeğinde soldan sağa yürütmekle tamamlanır.

Kaynak: Bültenler