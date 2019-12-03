: Kolay yaş pasta tarifleri ve kolay pasta tarifleri! Mozaik pasta tarifi ve ağlayan pasta tarifi

03.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:30

Mozaik pasta tarifi ve ağlayan pasta tarifi arayanlar kolay yaş pasta tarifleri ve kolay pasta tarifleri ile hızlı ve pratik şekilde seçimini yapabilir, lezzetli pastalar yapabilirler. Aileniz için yapabileceğiniz mozaik pasta ve ağlayan pasta tarifini misafirleriniz için de yapabilir, arkadaşlarınızın parmaklarını yemesini sağlayabilirsiniz.

KOLAY YAŞ PASTA TARİFLERİ VE KOLAY PASTA TARİFLERİ

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MOZAİK PASTA TARİFİ

Mozaik pasta tarifi, kolay mozaik pasta tarifi, bisküvili mozaik pasta tarifi, pudingli mozaik pasta tarifi ve mozaik pasta tarifleri ile görünümü ve lezzeti ile enfes pastalar yapabilirsiniz. İşte en güzel mozaik pasta tarifi…

MOZAİK PASTA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Gerekli malzemeler: 300 gram pötibor bisküvi, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı ceviz, 5 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı.

Üzeri için: Çikolata sosu

Mozaik pasta

MOZAİK PASTA TARİFİ YAPILIŞI

Bisküvileri iri taneli olacak şekilde kırın.

Tereyağını tavada eritin. Erittiğiniz tereyağını, şekeri, sütü, kakaoyu, cevizi, yani diğer tüm malzemeleri bisküvilerin üzerine dökün. Alttan üste doğru yavaşça karıştırın. Karışımı bir folyonun üzerine dökün. Folyoyu rulo yapın ve piramit şekli verin. Farklı şekiller vermek istiyorsanız şekilli kalıp kap kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde folyoya şekil verdikten sonra folyoyu derin dondurucuda en az 2-3 saat bekletin. Buzdolabından çıkardığınız mozaik pastayı dilimleyerek servis edebilirsiniz. Pastanın üzerine göre çikolata sosu gezdirerek servis edebilirsiniz.

Not: Bisküvilerin taze olmasına dikkat edin. Bisküvileri kırarken ufalamamaya ve orta boyda kırmaya özen gösterin.

AĞLAYAN PASTA TARİFİ

Ağlayan pasta tarifi, ağlayan pasta tarifleri ve büyük tepside ağlayan pasta tarifi ile sıra dışı bir pasta yapabilir; özel ikram servisleri yapabilirsiniz. İşte en güzel ağlayan pasta tarifi

AĞLAYAN PASTA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kek için gerekli malzemeler:

6 tane yumurta.

1 su bardağı şeker

1 su bardağının yarısı sıvı yağ yarısı da süt olacak

3 yemek kaşığı kakao

1.5 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

1 su bardağından bir parmak daha fazla un

Kramel Sosu için :

1 su bardagi şeker

1 su bardağı soğuk su

250 gr krema

Üzeri için :

1.5 su bardağı soğuk süt

3 paket kremşanti

Çikolata Sosu için gerekli Malzemeler :

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı un

Ağlayan pasta

AĞLAYAN PASTA TARİFİ YAPILIŞI

İlk önce yumurtalar ile şekeri iyice çırpın. Sonra süt ve yağı ve diğer malzemeleri de ekleyip çırpmaya devam edin. çırpalım ve yağlanmış borcama Kek hamurunu döküp 200 dereceli önceden ısıtılmış fırında tam 30 dk fırının ağzını hiç açmadan pişirin. Pişen kekimizi soğumaya bırakın. Kek soğuyunca çöp şiş ile delikler açın. Karamel sosu için teflon tavayı boş bir şekilde ocağın üzerine alıp ısıtın. Isınan tavaya içine şekeri döküp eriyene kadar karıştırın. Eriyen şekerin üzerine soğuk suyu ekleyip karıştırmaya devam edin. Şerbeti iyice su gibi olana kadar ve içindeki şekerler eriyene kadar orta ateşte karıştırın. Son olarak karamelli sosun içine 250 gr kremayı katip bir aşım kaynatın. Bu şerbeti sıcak bir şekilde soğumuş olan kekin üzerine dökün ve kekin şerbetini çekmesini bekleyin.1.5 su bardağı soğuk süt ile 3 paket kremşantiyi sertleşene kadar iyice çırpın. Santiyi karamel soslu kekin üzerine düzgünce sürüp zikzaklı spatula yardımı ile düzleyip şekil verelim. Son olarak da çikolata sosumuzu hazırlayın. Tüm malzemeyi bir tencereye alıp kaynayana kadar iyice pişirin. Pişen sosumuzu soğumaya bırakın. Pastayı dilimlere ayırıp servis edeceğiniz tabağa alıp üzerine çikolata sosu dökerek servis edin. Afiyet olsun.

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