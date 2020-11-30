Kolay pandispanya kek tarifi, yaş pasta keki tarifi

Pandispanya pastaların vazgeçilmez malzemelerinden birisidir. Pandispanya kakaolu, makarna vb bir çok karışımla çeşitlendirilebilir. Peki evde kolay pandispanya kek tarifi nasıldır? Kakaolu pandispanya nasıl yapılır? Lezzetli pandispanya yapımı nasıldır? İşte pandispanya kek tarifinin püf noktaları

Pandispanya ya da diğer adıyla pasta keki, lezzetli bir pasta yapmak için gereken en önemli malzemedir. Pandispanyanın hafif ve lezzetli olması, hem yeterince nemli hem de krema ve diğer malzemeleri taşıyabilecek kadar güçlü olması gerekir. İşte birbirinden lezzetli pastalar yapabileceğiniz pandispanya keki tarifi… Yaş pasta keki tarifi...

EVDE KOLAY PANDİSPANYA KEKİ İÇİN MALZEMELER

225 gr yumuşatılmış tereyağı

225g altın pudra şekeri

4 büyük yumurta

½ limon, kavrulmuş

1 çay kaşığı vanilya özü

225 gr kendinden kabaran un

Süt fışkırması

İsteğe bağlı olarak limon lor, reçel, hafifçe çırpılmış krema dolgular

Tozlama için pudra şekeri

EVDE KOLAY PANDİSPANYA KEK TARİFİ

ADIM 1

Fırını 180C/ 160C fan/ gaz 4'e ısıtın, tereyağı ve iki adet 20cm yay şeklinde kek kalıbının tabanını fırın parşömeniyle hizalayın.

ADIM 2

Elektrikli bir çırpma teli kullanarak tereyağı ve şekeri soluk ve kabarana kadar çırpın . Yumurtaları birer birer kırın ve her eklemeden sonra kabın kenarlarını kazıyarak iyice çırpın. Limon kabuğu rendesini, vanilyayı, unu, sütü ve bir tutam tuzu ekleyin. Karışana kadar çırpın ve ardından karışımı iki kutu arasında bölün.

AŞAMA 3

Her pastanın ortasına yerleştirilen bir şiş temiz çıkana kadar fırının ortasında 25-30 dakika pişirin. 10 dakika sonra kekleri teneke kutularından çıkarın ve bir ızgara üzerinde tamamen soğumaya bırakın. Nasıl isterseniz doldurun. Benim kişisel favorim güzel bir limon peyniri ve biraz taze krema, ardından üstüne pudra şekeri serpiştirmek. 3 gün saklanacak.

EVDE KOLAY PANDİSPANYA KEKİ İÇİNPÜF NOKTALARI

1. Hamurda un kalıntısı kalmadığında, altta un ceplerini kaçırmadığınızdan emin olmak için birkaç kez daha katlayın

2. Kek katmanlarını unu katladıktan hemen sonra pişirin - çok uzun süre oturmamalı

3. Daima geleneksel bir fırın ayarı kullanın (konveksiyon/ fan ayarı değil)

4. Elektrikli bir el mikserinin yumurtaları çırpması 2-4 dakika daha uzun sürer

5. Çırpıcınızı (çırpıcı) hamurdan kaldırın. Çırpıcıdan damlayan hamuru kullanarak bir "8" rakamı yapın. Sonra 10 saniyeye kadar sayın. Şekil 8 hala hamurun üstünde kalırsa, doğru kıvama sahip olursunuz. Şekil 8, 10 saniyeden önce hamurun içine girerse, onu daha uzun süre yenmeniz gerekir. "

6. Fırının ortasında pişirin

7. Pastayı tamamen önceden ısıtılmış bir fırına koyun

8. Pastayı kontrol etmek için fırının kapısını sonuna doğru açmayın

9. Pastayı dışarıda herhangi bir hava akımı olmayan bir odada soğumaya bırakın;

Pandispanyanın Yumurta Kokmaması İçin Ne Yapılır?

Yumurta kokusu kim olsa sevmez. Fazla kullanıldığı yada çok pişirildiği için ve bayat olduğu için yumurtalar genellikle kokar. Yumurta kokusunun geçmesi için kullandığımız hamur işlerinde ve keklerde vanilya artırabilirsiniz ve aroma verebilirsiniz, portakal kabuğu ve limon kabuğu rendesi gibi hamurunuza lezzet ve miss gibi kokması için. :)

Pandispanyanın Sönmemesi İçin Ne Yapılmalıdır?

Pandispanyanızın kabardıktan sonra sönmemesi için; Keke un miktarını tam oranda konmalıdır, kek hamuruna az un eklenirse çökme yapar yada çok un eklenirse kuru ve sert olur.

Diğer çökme sebebi ise fırının sıcağından çıkartıp soğuk yere konulmasından kaynaklanır. Genellikle yaptığımız hatalardan biridir.

Onun yerine fırın kapağını yarım bırakıp pandispanya ılıdıktan sonra alınmalıdır.

Pandispanya Kaç Kaloridir?

Yaklaşık pandispanya 1 porsiyonu 207 kcal dır. Un, şeker gibi malzemelerle hazırlandığı için karbonhidrat yüksek bir besindir. Diyette olanların ve çok fazla tüketmemesi gerekir.