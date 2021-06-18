DİYARBAKIR - Kök hücre tedavisiyle şifa bulmak için Almanya'dan Diyarbakır'a geldiler

Almanya'da oturan 33 yaşındaki Hakan Altun ve 50 yaşındaki Ayşe Kezer, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde uygulanan kök hücre tedavisiyle şifa buldu.

Almanya'da oturan 33 yaşındaki Hakan Altun ve 50 yaşındaki Ayşe Kezer, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde uygulanan kök hücre tedavisiyle şifa buldu.

Almanya'da yaşamını sürdüren Hakan Altun, 6 yıl önce kalçasında ve dizlerinde başlayan sorunlar nedeniyle 6 kez ameliyat olmasına rağmen sorunlarından kurtulamadı. Altun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda DÜ Tıp Fakültesinde kök hücre tedavisi yapıldığını öğrendi.

DÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haktan Karaman ile sosyal medya üzerinden görüşen Altun, şikayetlerini aktardığı Karaman'ın, hastalığının kök hücre tedavisiyle giderilebileceğini iletmesi üzerine Almanya'dan Diyarbakır'a geldi.

Almanya'nın Solingen kentinde oturan Ayşe Kezer'in de 2 yıl önce diz kapaklarında başlayan ağrıları, uygulanan tedaviye rağmen dinmedi.

Kök hücre tedavisinin DÜ Tıp Fakültesinde yapıldığını televizyonda izleyen Kezer, şifa bulmak için Türkiye'ye geldi. Birer gün arayla Altun ve Kezer'e kök hücre tedavisi uygulandı.

Avrupa'dan başka hastalar da gelecek

Prof. Dr. Haktan Karaman, AA muhabirine, özellikle ortopedi alanında kök hücre modeliyle ameliyata gerek kalmadan hastaların tedavi uygulandığı gün taburcu edilmesini sağladıklarını söyledi.

Kök hücreyi ağrı tedavisi amacıyla 2017'de ilk defa kullandıklarını aktaran Karaman, Türkiye'nin her yerinden hastaların sürekli kendilerine başvurduğunu belirtti.

Kök hücre tedavisinde Türkiye'nin dışında da hedeflerini büyütmeye çalıştıklarını kaydeden Karaman, özelikle Avrupa'nın kendileri için çok önemli olduğunu, Avrupa'ya ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

Almanya'nın farklı kentlerinin dışında Hollanda, Fransa ve Avusturya'dan gelecek hastaların olduğunu bildiren Karaman, onlara da aynı tedaviyi uygulayacaklarını kaydetti.

"Marka olduk"

Kök hücre tedavisinde hastane olarak büyük başarılara imza attıklarını vurgulayan Karaman, "Kök hücre tedavisi konusunda marka olduk. Bunu bütün gururumla söyleyebilirim. Artık dışarıya da açılmanın gereğini duyuyoruz." dedi.

Hastaların sosyal medyadan kendisine ulaştığını aktaran Kahraman, haftada en az 6-7 kök hücre tedavisi uyguladıklarını, bu konuda çok önemli tecrübeler edindiklerini, hastaların bu deneyime güvendiğini vurguladı. Karaman, "O yüzden bizi tercih ediyorlar. Bizlere gözlerini kırpmadan geliyorlar. Sadece Türkiye'den değil artık Avrupa'ya da açıldık. Avrupa'dan hastalarımız geliyor." diye konuştu.

Hastalar memnun

Hastalardan Altun ise Almanya'da geçirdiği ameliyatlar sonrası ağrılarının dinmediğini dile getirerek "Diyarbakır'da kök hücre tedavisi olduğunu öğrendim ve ilk fırsata gelmek istedim. Allah nasip etti." ifadelerini kullandı.

Kezer de "Hocanın, ameliyat ettiği ve iyileştirdiği hastaları gördüm. Kendimi Türk hekimlerine emanet etmeye geldim, onlara çok güveniyorum. Allah'ın izniyle şifamı bulup gideceğim. Ülkemde tedavi olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya