Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
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Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı Malatya'da bir köftecide çıkan tartışma kavgaya dönüştü olayda göğsünde tabanca ile vurulan şahıs ağır yaralandı.

Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı

MALATYA - Malatya'da bir köftecide çıkan tartışma kavgaya dönüştü olayda göğsünde tabanca ile vurulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, 00.30 sularında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mişmiş Park Fuar Alanı'nda faaliyet gösteren bir köftecide part time çalışan M.T. gündüz saatlerinde işletmeye gelen bir gruba 'küfürlü konuşmayın' uyarısında bulundu. Bunun üzerine M.T. ile grup arasında tartışma yaşanırken, olay büyümeden grup bölgeden ayrıldı.

Gece saatlerinde köfteciye tekrar gelen şahırlar ile M.T. arasında yeniden tartışma çıkarken, taraflar arasından yaşanan arbedenin ardından M.Ş. tabanca ile M.T.'ye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu göğüs bölgesine isabet alan M.T. yaralanırken, şüpheliler otomobille bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Orduzu Göleti mevkiinde kaza yapan şüpheliler aracı bırakarak kaçtı.

Yaralı, M.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan M.T.'nin entübe edildiği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerde 3 adet boş kovan bulunurken, olayın şüphelisi M.Ş. olay saatinden yaklaşık 2,5 saat sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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