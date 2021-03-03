Koçtaş, Gulf Sigorta iş birliği ile ek garanti sigortası sunuyor

Koçtaş, Gulf Sigorta iş birliğiyle müşterilerine "Ek Garanti Sigortası" sunmaya başladı.

Koçtaş açıklamasına göre, yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste buluşturan Koçtaş, satın aldıkları ürünleri daha uzun yıllar güvenle kullanmak isteyen müşterileri için Gulf Sigorta ile iş birliğine giderek garanti kapsamını genişletti.

Koçtaş, yeni "Ek Garanti Sigortası" ile beyaz eşya, klima, vantilatör, küçük ev aletleri, su sebili, elektrikli ısıtıcılar ve kombi gibi ürünlerde garanti kapsamına ek olarak +1, +2, +3 yıl alternatifleriyle garanti hizmeti sunuyor.

Sadece Koçtaş mağazalarında geçerli olacak ve Gulf Sigorta tarafından sağlanacak "Ek Garanti Sigortası" kapsamında satılan ürünler, yasal garanti zamanı sona erdikten sonra da üretici kaynaklı arıza ve bozulmalarda 1, 2 ya da 3 yıl daha garanti altına alınıyor.

Koçtaş ayrıca garanti kapsamında, taşınamayan ürünler için ise evde ücretsiz tamir hizmeti sunuyor. Bu hizmet ile Koçtaş, fatura tarihinden itibaren 1 yıl boyunca ürünleri sigorta poliçesinde belirtilen kapsamlar dahilinde kazaen kırılma ve sıvı teması gibi kazaen oluşan zararlar ile hırsızlık hasarlarına karşı güvence altına alınmasına katkı sağlıyor.

Elektrik arızaları (voltajın ani yükselip alçalması sonucu oluşabilecek zararlar), nem ve tozlanmalara karşı da ürünler koruma altına alınıyor. Bu gibi durumlarda fatura tarihinden itibaren "Ek Garanti Sigortası" sonuna kadar teminat sağlanıyor.

"Müşterilerimize büyük kolaylık sağlıyoruz"

Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip iş birliğine ilişkin, "Birinci önceliğimiz daima müşteri memnuniyeti. Bunun için sürekli ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyor, müşterilerimize en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Müşterilerimiz nezdinde farklılaşmanın önemli bir yolunun ise satış sonrası hizmetler portföyümüzü zenginleştirmek olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Darip, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize ek garanti sigortası sunarak, aldıkları ürünleri daha uzun yıllar sorun yaşamadan kullanmalarını sağlamak bizim için çok önemli bir inisiyatif. Bu kapsamda ev geliştirme sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Gulf Sigorta ile bir iş birliğine imza attık. Sunduğumuz 'Ek Garanti Sigortası' ile ürünlerini uzun yıllar koruma altına almak isteyen müşterilerimize büyük kolaylık sağlıyoruz."

"Azami memnuniyet için çalışmaya devam edeceğiz"

Gulf Sigorta Alternatif Dağıtım Kanalları, Pazarlama ve Kurumsal İletişim, Operasyon, Global Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Gardet ise Gulf Sigorta olarak farklı tercihler için en doğru ve müşteri açısından en ulaşılabilir platformlarda hizmet verebilmeyi hedeflediklerini belirtti.

Koçtaş gibi çok önemli bir iş ortağı ile birlikte sigortalılara çözüm üretebildikleri bir projede yer almanın heyecan verici olduğunu aktaran Gardet, "Başından beri tasarladığımız üzere, tüm taraflar ve en başında birlikte hizmet vereceğimiz müşterilerimiz için faydalı olmasını temenni ediyor, ekipçe servis ve hizmetlerimizde azami memnuniyet için çalışmaya devam edeceğimizi eklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan