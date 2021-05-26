Kocasu Deresi, Marmara Bölgesi'nin rafting merkezi olacak
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Kocasu Deresi, Marmara Bölgesi'nin rafting merkezi olacak

Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Kocasu Deresi'nin, yeni oluşturulan parkurlarla bölgede rafting sporunun merkezi haline gelmesi planlanıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Kocasu Deresi'nin, yeni oluşturulan parkurlarla bölgede rafting sporunun merkezi haline gelmesi planlanıyor.

Orhaneli Belediyesinin rafting sporuna yönelik projesi kapsamında derede ıslah ve yapay rampa çalışmaları yapıldı.

Yaklaşık 11 kilometrelik parkurun oluşturulduğu ve deneme sürüşlerinin yapıldığı derede, yeşil örtü içinde spor tutkunları rafting heyecanını doyasıya yaşayacak.

Türkiye Rafting Federasyonu ile istişare edilerek yürütülen proje kapsamında ilk parkur, 6 Haziran'da açılacak.

"Bölgenin ilk parkuru olacak"

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AA muhabirine, Bursa'nın doğal güzelliklere en çok sahip ilçelerden birinde bu projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Hem federasyonun hem de Uludağ Üniversitesinden bir öğretim üyesinin destek verdiği proje çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Aykurt, açılışı daha önce yapmayı planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 Haziran'a ertelediklerini ifade etti.

Kocasu Deresi'nin, Marmara Bölgesi'nin en büyük akarsularından olduğunu anlatan Aykurt, şöyle konuştu:

"Burası bölgenin ilk parkuru olacak. Adrenalini yüksek, gerçekten yapılması gereken en güzel su sporlardan biri. Yapılan denemelerde parkur 1 saat civarında bitiyor. Güvenli bir parkur. Parkurun üstündeki bize mani olacak her şeyi temizledik. Toplamda 16 rapid (suyun akış hızının değiştiği bölge) var. Bu parkurun daha heyecanlı ve güzel olduğunu, birçok parkura göre Türkiye şampiyonlarının burada yapılacağını göstermekte. En büyük hedefimiz, bu sporu seven herkesi buraya getirip, heyecanı beraber yaşamak. Federasyonla yaptığımız görüşmelerde, bir yarışmada en az katılımcı sayısının 41 ilden olduğunu öğrendik. Bir seferde 6 bin ila 6 bin 500 kişinin katılımı oluyor. Normal zamanlarda da en az 5 bin kişinin bu sporu yapmak için buraya geleceğini bekliyoruz. Bu da ilçe ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunacak."

Kocasu Deresi, Marmara Bölgesi'nin rafting merkezi olacak
Kocasu Deresi, Marmara Bölgesi'nin rafting merkezi olacak
Kocasu Deresi, Marmara Bölgesi'nin rafting merkezi olacak
Kocasu Deresi, Marmara Bölgesi'nin rafting merkezi olacak
Kocasu Deresi, Marmara Bölgesi'nin rafting merkezi olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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