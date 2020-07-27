Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor Kocasını Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile aldattığı öne sürülen Sümeyra Tilki, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "Kocam bana iftira atıyor. Ölümle tehdit ediliyorum" sözleriyle yalanladı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün nikahını kıydığı şoförünün eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşadığı yönünde ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

Sabah gazetesinde yer alan haberde; Elmalı ilçesinin belediye başkanı Halil Öztürk'ün şoförü olarak görev yapan Ahmet Tilki'nin eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. Haberde ikilinin nikahını da Başkan Öztürk'ün kıydığı detayına yer verildi.

ŞOFÖRÜN KARISINDAN AÇIKLAMA

WhatsApp yazışmalarının da yayınlandığı skandal sonrası tüm gözlerin çevrildiği Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk telefonlara cevap vermezken, Öztürk'le yasak aşk yaşadığı konuşulan Sümeyra Tilki ise Sümeyra Ballı adıyla Facebook hesabı açıp hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"İFTİRA" OLARAK NİTELENDİRDİ

Durumu namusunu, şerefini, onurunu ayaklar altına alan asılsız iftira olarak niteleyen Tilki, boşanma aşamasında olduğu Ahmet Tilki'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

ALDATILAN EŞ: HESAP SORMAK İSTİYORUM

Aldatıldığını öne süren Ahmet Tilki ise yaşanan süreci şöyle özetledi: "Eşinden boşanıp İstanbul'dan dönen Sümeyra ile tanışıp evlenmeye karar verdik. Nikâhımızı da Başkan Halil Öztürk kıydı. Hayatım bu noktadan itibaren değişti. Başkan bir süre sonra beni işe alıp makam şoförü yaptı. Her şey yolunda giderken o telefon kayıtlarını gördüm ve neye uğradığımı şaşırdım. Hatta bir keresinde beni ilçe dışına göreve gönderip eşimle buluşma planları yaptıklarını tespit ettim. Çok üzgünüm. Boşanmak ve ikisinden de adalet önünde hesap sormak istiyorum. Ben bu yaşıma kadar namusu ve onuruyla yaşamış, ekmeğini kazanmanın derdinde olan biriyim."