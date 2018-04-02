Kocasinan Belediyesinde Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kocasinan Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirilen vizyon projelerini anlattı. Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte her daim örnek bir dayanışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan'ın değerine değer kattıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Meclis üyelerimizle birlikte 3 yıldır, Kocasinanımıza ve Kayserimize hizmet ediyoruz. Her geçen günde hizmet çıtamızı artırarak, devam ettiriyoruz. Bu şehre daha güzel hizmet verme noktasında bir araya gelerek, birlik-beraberlik ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Bundan dolayı bütün arkadaşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kocasinan'a vizyon katan projelerini anlatan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile Kayserililere hizmet verdiklerini belirterek, "Kocasinan Akademi çatısı altında hizmete sunacağımız yeni tesislerle daha fazla hemşehrilerimize ulaşacağız. Eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında hemşehrilerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Sosyal belediyecilik noktasında Sosyal Market projemiz ise Türkiye'de birkaç belediyede uygulanan hizmettir. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kentsel dönüşümden sosyal belediyecilik uygulamalarına kadar, Kocasinan'ımızın değerine değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MHP Grubu adına konuşma yapan MHP Meclis Üyesi Kazım Yücel ise Kocasinan'a yapılan hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından meclis toplantısında,13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İlk olarak meclis iç seçimleri yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde, Encümen Üyeliğine; Ali Erdoğan, İzzet Buzkan, Nurettin Bilgin oy çokluğuyla seçildi. Diğer komisyon üyeleri ise: İmar Komisyonu Üyeliğine; Ahmet Tahir Gül, Halil Büyüknalbant, Ahmet Yüksek, Metin Mermerkaya, Kazım Yücel, Plan, Bütçe Komisyon Üyeliğine; Selahattin Yılmaz, Nuriye Çetin, Ebru Uslucan, Mustafa Bilal Kutsal, İsa Ferah, Eğitim, Kültür ve sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine; Arif Balkaya, Şebnem Zehra Alkılıç, Burcu Ekiz, Sevilay İlkentapar, Hüseyin Orhan, Gençlik ve Spor Komisyon Üyeliğine; Mustafa Usta, Murat Sarıaslan, Mehmet Berk, Nurettin Bilgin, Şevki Dursun, Hukuk komisyon Üyeliğine; İzzet Buzkan, Nilüfer Koyuncu, Yusuf Dalmaz seçildi.

Meclis toplantısında gündemdeki Beyazşehir, Sümer, Şeker, Erkilet, Alsancak, Cırgalan, Mimarsinan, Elagöz, Ziyagökalp, YunusemreMahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın Nisan ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi. - KAYSERİ