Kocaoğlu ve eski belediye meclis üyelerine 'Altınordu' ve 'Göztepe' cezası

03.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:17

PROFESYONEL futbol liglerindeki İzmir temsilcilerinden Altınordu ve Göztepe'ye, 2016'da Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan 950 bin TL'lik yardım, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu ve Belediye Meclisi'ni zor durumda bıraktı. Sayıştay, profesyonel takımlara yapılan yardımı mevzuata aykırı bularak, Kocaoğlu ve 162 eski meclis üyesine 950 bin TL'lik zimmet çıkardı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde görevinden ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve dönemin Büyükşehir Belediye Meclisi, 2016 yılında alınan kararla TFF 1. Lig'deki Altınordu'ya, 25 ülkeden 72 kulübün ağırlandığı geleneksel Uluslararası U12 İzmir Cup için 850 bin TL ödeme yaptı. Aynı ligde o sezon Play-Off'tan Süper Lig'e yükselen Göztepe de Büyükşehir Belediyesi'nden 100 bin TL aldı. Yardımı kulüplerin amatör değil profesyonel olduğu nedeniyle mevzuata aykırı bulan Sayıştay, kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Sayıştay 6. Dairesi, 950 bin TL'nin dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve meclis üyelerinden tahsil edilmesi yönünde karar aldı. Sayıştay denetçisi, büyükşehir belediyelerinin sadece amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılabileceğine, Altınordu ve Göztepe'nin profesyonel futbol takımları olduğuna dikkat çekti. Bu yüzden 950 bin TL'lik nakdi yardım, kamu zararı olarak değerlendirdi. Yapılan harcamadan ilk olarak Aziz Kocaoğlu ile Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hilmiye Çarıkçı ve gerçekleştirme görevlisi Ganime Nalbantoğlu'nu sorumlu tutan Sayıştay, daha sonra kararın mecliste alındığını gerekçe göstererek, 162 meclis üyesini de soruşturmaya dahil etti. Dönemin meclis üyeleri arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yer alıyor.

KOCAOĞLU VE MECLİS ÜYELERİNDEN SAVUNMAAziz Kocaoğlu, Sayıştay savunmasında, söz konusu nakdi yardımların profesyonel spor kulüplerine değil kulüplerin amatör branşlarına yapıldığı için yapılan harcamaların mevzuata uygun olduğunu savundu.Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti'li ve CHP'li başkanların bulunduğu eski meclis üyeleri de ortak savunma yaptı. Meclis üyeleri, savunmada, söz konusu meclis kararlarının 5393 sayılı kanunun 14'üncü maddesinin B fıkrasında belirtilen, amatör spor kulüplerine yardım kapsamında olduğunu, bu nedenle olumlu oy kullandıklarını, esasen meclis kararlarında belirtilen projelerin onaylama sürecinde meclis üyelerinin sorumluluğunun bulunmadığını kaydetti. SAVCI: KAMU ZARARI OLUŞTUİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel spor kulüpleri Altınordu ve Göztepe'ye yaptığı yardımla ilgili soruşturmayı yürüten savcı Mustafa Yalçın, dosyada nakdi yardımda kamu zararı oluştuğu yönünde görüş belirtti. Savcı Yalçın, Sayıştay'daki mütalaasında, "Belediye yapılan yardımların amatör spor kulüplerine değil profesyonel spor kulüplerinin amatör branşlarına yapıldığı belirtilmekte ise de yapılan yardımın profesyonel spor kulübüne yapıldığından, yapılan harcamanın 5393 sayılı kanunun 14'üncü maddesi kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir. Buna göre; hüküm dışı kararın kaldırılarak söz konusu kamu zararının belirtilen sorumlular adına ortaklaşa ve zincirleme tazmin hüküm olunmasının uygun olacağı düşünülmektedir" dedi.TEMYİZ YOLU AÇIK

Aziz Kocaoğlu ve eski meclis üyelerine, profesyonel kulüplere nakdi yardım nedeniyle çıkan 950 bin TL'lik zimmet faturasında temyiz yolu açık bırakıldı. Soruşturmanın sonuç bölümünde, "Kamu zararı tutarın 950 bin TL'nin ismi belirtilen meclis üyelerine müştereken ve müteselsilen Sayıştay kanunun 53'üncü maddesi gereğince hüküm tarihinde itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine anılan kanunun 55'inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu olmak üzere karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA