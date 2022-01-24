Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu, özeti ve Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kocan Kadar Konuş: Diriliş İzle! Star TV Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi izle! Kocan Kadar Konuş Diriliş full izle! Detaylar haberimizde...

İzleyenleri ekrana bağlayan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmini izleyecek olanların merak ettiği Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu nedir, Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler ve Kocan Kadar Konuş: Diriliş özeti gibi konuları inceliyoruz. Kocan Kadar Konuş: Diriliş İzle! Star TV Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi izle! Kocan Kadar Konuş Diriliş full izle! linki haberimizde....

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu'na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden "ne derler korkusuna" meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder: Aileler.

Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Kıvanç Baruönü tarafından yönetilmiş, 2015 yılı yapımı sinema filmi. Kocan Kadar Konuş filminin devamı olarak çekilmiştir. Başrollerde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım yer almaktadır.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra, Baran Erdoğan, Nevra Serezli

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ocak 2016 Cuma

Senaryo: Kıvanç Baruönü

KOCAN KADAR KONUŞ DİRİLİŞ İZLE

EZGİ MOLA KİMDİR?



29 Mart 1983, İstanbul doğumludur.

Ezgi Mola 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimine başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı.

2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.

Yer aldığı filmler

2016 Kocan Kadar Konuş/ Yön: Kıvanç Baruönü

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş/ Yön: Kıvanç Baruönü

2013 Celal ile Ceren/ Yön: Togan Gökbakar

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi/ Yön: Onur Ünlü

2013 Soğuk/ Yön: Uğur Yücel

2013 Patron Mutlu Son İstiyor/ Yön: Kıvanç Baruönü

2012 Pazarları Hiç Sevmem Yön: Rezzan Tanyeli

2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Yön: Onur Ünlü

2011 Dedemin İnsanları Yön: Çağan Irmak

2010 Veda Yön: Zülfü Livaneli

2006 Hayatımın Kadınısın Yön: Uğur Yücel 2006 Hokkabaz Yön: Ali Taner Baltacı 2005 Organize İşler Yön: Yılmaz Erdoğan

TV projeleri

2012 Kötü Yol Yön: Nisan Akman Kanal D

2011 Bir Ömür Yetmez Yön: İlksen Başarır STARTV

2009 Canım Ailem Yön: Sadullah Çelen ATV

2008 Sınıf Yön: Metin Balekoğlu Show Tv

2007 Senden Başka Yön: Jale İncekol ATV

2005 Hırsız Polis Yön: Türkan Derya Kanal D

2004 Görünmez Adam Yön: Sadullah Şentürk ATV

2003 Sultan Makamı Yön:Aydın Bulut Kanal D

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Murat Yıldırım (d. 1979, Konya), Türk oyuncu ve sunucu.

Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu.Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu.

Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında "Ölümsüz Aşk" dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü.

2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti.2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakteri ile ününü perçinledi. Demir, 25 sene sonra, varlıklı biri olarak Antakya'ya geri dönen ve buradan toprak alan bir gençtir. Demir ve Asi arasında geçen gurur yüklü aşk ise dizinin konusunu oluşturmaktadır.2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı.

2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı. Dizide çocuk yaşta başlarından geçen bir kaza sonucunda girdikleri çocuk hapishanesinde yaşadıkları kötü olayların ardından suskun kalmayı seçen dört çocuğun büyüdükten ve ayrı yollarda ilerledikten sonra bir gün intikam almak için bir araya gelmeleri anlatılır.

Özel hayatı

20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi. Kız istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı devreye sokmuştur. Cumhurbaşkanı da düğün hediyesi olarak bir Kuran göndermiştir.

Yıldırım, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti.Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

2017 Şubat ayından beri "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasını sunmaktadır.

Filmografisi

2005 Organize İşler

2006 Araf

2009 Güz Sancısı

2014 Kırımlı

2015 Kocan Kadar Konuş

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2017 Sonsuz Aşk

2017 Ayla

1999 Ayrılsak da Beraberiz

2003 Hayat Bilgisi

2004 Bütün Çocuklarım

2009 Ey Aşk Nerdesin

2012 Suskunlar

2016 Gecenin Kraliçesi

2017- Kim Milyoner Olmak İster

Haberler.com - Gündem