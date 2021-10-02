Kocaeli Şehir Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı - Haberler
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Kocaeli Şehir Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

AA / Şengül Azbay - Haberler | Kültür Sanat
Kocaeli Şehir Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sezon açılışını "Vişne Bahçesi" oyunuyla yaptı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sezon açılışını "Vişne Bahçesi" oyunuyla yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anton Çehov'un yazdığı oyun, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de seyircisiyle buluştu.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde el dezenfektanlarının yer aldığı salonda izleyiciler oyunu maskeyle izledi.

Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, yaptığı konuşmada, Kocaeli Şehir Tiyatroları ailesi olarak 1,5 yıldan sonra tekrar seyirciyle buluştuklarını belirtti.

Tüm dünyanın, bu süreçte çok zor günler geçirdiğini aktaran Sigalı, şöyle devam etti:

"Tiyatro insanla sıcak temasla yapılan bir sanat dalı. Bu anlamda seyirciden uzak olmak bizi de idmansızlaştırdı. Şimdi yavaş yavaş üzerimizdeki o ölü toprağını atıp tekrardan seyircimizle buluşma noktasına geldik. Çok mutluyuz. Anton Çehov'un Vişne Bahçesi ile perdeyi açtık. Bu metin gerçekten çok güzel bir metin. Şimdi önümüzde 25. İKSV Festivali var. Bu oyunumuzla İstanbul Tiyatro Festivaline davet edildik. Uluslararası bir arenada bu oyunumuzla Kocaeli'mizi temsil edeceğiz."

İzleyicilerden Sema Kapıcı da tiyatroların açılmasının sanatseverleri sevindirdiğini kaydetti.

Yusuf Kemal Nuhoğlu da salgın nedeniyle evden film ve dizileri takip ettiklerini belirterek, "Tabi ki canlı performans takip etmek çok daha farklı. Uzun bir aradan sonraki ilk oyun, mutluyuz." ifadesini kullandı.

Oyunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu da izledi.

Kocaeli Şehir Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

Kocaeli Şehir Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

Kocaeli Şehir Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

Kocaeli Şehir Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kocaeli Şehir Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı - Haberler
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