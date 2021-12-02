KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ortak akılla kent politikaları geliştirmeye devam ediyor. Çevre, Spor ve Turizm Şuraları düzenleyen Büyükşehir, bu kez Tarım Şurası düzenleyerek kent dinamiklerini bir araya getirdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kocaeli'nin tarım politikası masaya yatırıldı. Tarım sektöründen yüzlerce kişinin katıldığı programda yerli üretim ve gıda güvenliği ön plana çıktı.

KOCAELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PLANI

Büyükşehir Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) tarafından düzenlenen Tarım Şurası'nda Kocaeli Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için önemli adımlar atıldı. Tarım ve hayvancılık yapan ve bu sektöre hizmet veren tüm üreticilerinin sorunlarına çözüm sağlamak, mutlu şehir vizyonu ile gelecekte tarım üretimine yön verilmesi amacıyla düzenlenen Şura'ya katılım yoğun oldu.

ORTAK AKILLA DÜZENLENDİ

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, KSO, KOTO, MARKA ve Kocaeli Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşlarının ortak aklı ile düzenlenen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, gazeteci Cem Seymen, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EN BÜYÜK PROBLEM"

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Büyükakın, "Dünya ve bölgemiz, özellikle de Türkiye, iklim değişikliği dediğimiz, yavaş yavaş daha iyi hissetmeye başladığımız bir problemle karşı karşıya. Eskiden çok anlaşılmazdı, 'ne diyor bu iklim değişikliği diyenler' denilirdi. İnsanoğlu biraz böyle, başına bir felaket gelmeden sanki her şey normal gidecekmiş, bir problem olmayacakmış gibi yaşamaya devam eder. Sağlığının kıymetini bilmesi için hastalanması gerekir mesela. Bu hep böyledir" ifadelerini kullandı.

"SU YÖNETİMİ DE PROBLEM HALİNE GELİYOR"

Önümüzdeki problemlerden birinin küresel ısınma nedeniyle eskisi gibi ekilemeyen, işlenemeyen topraklar olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "Türkiye ciddi etkilenecek bölgelerden bir tanesi. Eskiye göre hem tarımsal faaliyetin yapılabildiği alan azalacak hem de oralara ilişkin yeni problemler ortaya çıkacak. Küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkan yağış rejimindeki farklılıklar nedeniyle su yönetimi bizim için bir problem haline geliyor. Biz su kaynakları nasıl yöneteceğimizi, endüstri için lazım olan suyu nasıl bulacağımızı, nereden üreteceğimizi de düşünmemiz gerekecek. Bu da su güvenliği problemini ortaya çıkarıyor. Diğer taraftan gıda arzı güvenliği meselesini de bizim ciddi ciddi düşünmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL PAZARLAMA SİSTEMİNE GEÇİLİYOR"

Kocaeli'de çok önemli tarımsal destekler verdiklerini anlatan Başkan Büyükakın, "Kendi bildiklerimizle, çevremizdeki arkadaşlardan öğrendiklerimizle, akademisyenlere danışarak yol almaya başladık. Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi, bunlardan bir tanesi. Çiftçilerimizin doğrudan ürettikleri ürünü dijital ortamda pazarlama imkanı elde edecekleri yeni bir sisteme de geçiş yapıyoruz. Deneme satışları başladı. Adeta bir dijital kabzımallık müessesesine benziyor" diye konuştu.

VALİ YAVUZ: TARIM STRATEJİK BİR ALAN

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Dünyada yaklaşık 1, 5 milyar insanın açlıkla mücadele ettiği ve diğer taraftan da inanılmaz bir israfın devam ettiği vahşi bir süreci de hep birlikte yaşıyoruz. Genelde baktığımız zaman hepimiz tarım ülkesi olduğumuzu uzun yıllardır söyleyegeldik ama artık Türkiye bilim, sanayi ve teknoloji ülkesi haline geldi. Diğer taraftan da tarımı da asla ihmal edemeyeceğimiz stratejik bir alan olarak görüyoruz" dedi.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI ARTTI

Vali Yavuz, "Tarım alanlarının korunması, özellikle gıda arz güvenliğinin sağlanması fevkalade önemli ve değerli. İlimize yönelik uygulanan tarım politikalarıyla son dönemde özellikle hayvan varlığında ciddi bir artış olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Son iki yılda büyükbaş hayvanda neredeyse 20 bin civarında bir artış söz konusu" ifadelerini kullandı.

CEM SEYMEN: BÖYLE BİR ŞURA ALKIŞLANMALI

Gazeteci Cem Seymen ise "Dünyada söz sahibi olmak istiyorsak kendi ham maddemizi üretiyor olmamız gerekiyor" dedi. Seymen, "Pandemiyle yeni bir düzene girdik. Gıdayla ilgili dünyada tüm adımlar atıldı. Burası tarımın ana vatanı olacak bir yer. Böyle bir şura yaptığınız için sizleri alkışlamamız gerekiyor" diye konuştu.

ATA TOHUMU SAVUNULMALI

Seymen, "Tohum üreten şirketler yerel tohumu ata tohumunu savunmalı. Yabancı tohumları istemiyorum ülkemde. Tarımdaki alın terini, emeği çocuklarımıza anlatmazsak bu şuralar boşuna yapılmış olur. Asıl Kurtuluş Savaşı budur. Tarımda ekonomide sanayide güçlenmeye yemin etmiş bir toplumun korkacak bir şeyi yok Kocaeli'ye böyle bir vizyona imza attığı için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MASAYA YATIRILACAK KONULAR

Kocaeli Tarım Şurası ve Çalıştayı'nın öğleden sonraki bölümünde Tarımsal Mevzuat ve İmar Planları, Bitkisel Üretim Faaliyetleri, Hayvancılık Faaliyetleri, Su Ürünleri ve Balıkçılık, Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi, Kentsel ve Alternatif Tarım, Tarım Turizmi, Akıllı Tarım ve Dijital Pazarlama, Tarımda Eğitim ve Çevre Bilinci, Tarım Sosyolojisi konuları masaya yatırılacak.

TARIM EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Şura ve çalıştaydan sonra elde edilen veriler; uzman bilim insanlarıyla eylem planına dönüşecek. Kocaeli'nin Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı hazırlanacak.

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