Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor
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Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor

Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyorİZMİT'te bu yıl öğrenime başlayacak olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Medar Hastaneleri arasında yapılan anlaşma kapsamında Kocaeli'de ikinci tıp fakültesi kuruldu.

24.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:11

Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor

İZMİT'te bu yıl öğrenime başlayacak olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Medar Hastaneleri arasında yapılan anlaşma kapsamında Kocaeli'de ikinci tıp fakültesi kuruldu.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ile Medar Hastaneleri arasında anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Gölcük, Gebze ve Sakarya'da hastaneleri olan Medar Hastaneleri, KOSTÜ Tıp Fakültesi'nin uygulama hastanesi olarak hizmet vermeye başlayacak. KOSTÜ Diş Hekimliği Fakültesi bu yıl İzmit Yenişehir Mahallesi'nde bulunan binada öğrenime başlarken, tıp fakültesinin ise önümüzdeki yıl 70 öğrenci ile öğrenime başlaması planlanıyor.

'İKİ GRUBUN BİRLEŞMESİ KOCAELİ'DE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAK'

Toplantıda konuşan Medar Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus, "Biz sağlık alanında 21 yıldır hizmet veriyoruz. Gölcük'te, Sakarya'da ve Gebze'de hastanelerimiz var. Vakıf üniversitesi ile sağlık alanında, özellikle tıp fakültesi alanında iş birliği yapacak olmamız bizi çok mutlu etti. Açıkçası bu tür atılımlara girdikleri için bütün heyete teşekkür ediyoruz. Tabii ki sağlık önemli, hele ki pandemiden sonra ne kadar önemli olduğu daha da ön plana çıktı. İki grubun da bir özelliği var. Biz sadece sağlık işi yapıyoruz. Başka bir alanımız yok. Doktor kökenli bir hastane grubuyuz. Vakıf üniversitemizin heyeti de başlangıcından beri eğitim işi yapan ve eğitime gönlünü vermiş bir ekip. Yani sağlıkta alanı sağlık olan ve eğitimde alanı eğitim olan iki grubun birleşmesi bence Kocaeli'de çok güzel işler yapacak" dedi.

'TIP FAKÜLTESİ OLMAZSA OLMAZIMIZ'

Tıp fakültesinin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, "Bizim bu yıldan, önümüzdeki senenin de çalışmalarını yapmamız gerekiyordu. Biz sağlık ve teknoloji üniversitesi olduğumuz için, tıp fakültesini muhakkak açmamız lazım. O, olmazsa olmazımız. Bizim zaten bir projemiz vardı tıp fakültesiyle ilgili. Medar Hastaneler Grubu işimizi kolaylaştırdı. Hakikaten sağlık alanında güzel bir kurum var. Bir kurumun başındaki ve onu kuran kişilerin hangi meslekten geldikleri çok önemli benim için. Bu gerek sağlık alanında olsun, gerek eğitim alanında olsun böyledir. Biz eğitimciyiz, eğitim işi yapıyoruz. Diğerlerinden daha farklı, daha iyi yapacağımızı düşünüyoruz. Sağlık alanında da Medar Hastaneler Grubu'ndaki arkadaşlarımızın hepsi sağlıkçı. Kendilerinin 21 senede geldikleri nokta çok başarılı. İşin ehli olmasalardı bu kadar başarıyı bu kadar kısa sürede yakalayabileceklerini düşünmüyorum. O yüzden bu güzel kurum ile bu geleceği olan kurum ile biz de akademik olarak birleşmek, onlarla iş birliği yapmak Kocaeli için çok güzel. Bizim daha uzun sürede yapabileceğimiz işleri, hep birlikte çok kısa sürede başarabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki seneden itibaren Medar Hastaneleri, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi adı altında hizmet verecek inşallah" diye konuştu.

'SAĞLIK BİLİMLERİNİ TEKNOLOJİ İLE DESTEKLEYEN BİR ÜNİVERSİTE OLACAK'

Sağlık sektörünü teknoloji ile desteklemenin önemine değinen KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Bayram, "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, esas itibariyle bir sağlık bilimleri üniversitesi ve bunu aynı zamanda teknoloji ile destekleyen bir üniversite olacak. Türkiye'de nitelikli sağlık personeli konusunda pek bir problem yok. Ama bunun artık teknoloji ile desteklenmesi gerekiyor. Biz, Türk sanayisinin lokomotifi olan Kocaeli gibi bir yerde, üniversitemiz ile bunu sanayi iş birliği platformları ile gerçekleştirmeye çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli söylediği, sağlıkta ithalata dayalı, fason üretime dayalı tedarik modelini artık patenti bize ait olan yerli bir sanayiye geçmemiz gerektiği yönündeki devlet politikasında da üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" dedi.

Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor

Kaynak: DHA

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