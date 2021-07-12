Kocaeli kurban kesim yerleri! 2021 Kocaeli (İzmit) kurban satış yerleri, pazar yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Adres ve iletişim bilgileri!
Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Kocaeli oldu. Peki, Kocaeli kurban kesim yerleri nerededir? Kocaeli kurban satış noktaları belli oldu mu? Kocaeli'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Kocaeli kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?
Kocaeli kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Kocaeli kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Kocaeli kurban kesim yerleri 2021! Kocaeli kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...
KOCAELİ KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ
Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Kocaeli kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.
KİRAZPINAR SATIŞ VE KESİM YERİ KİRAZPINAR MAHALLESİ İZEYDAŞ TESİSLERİ YANI 262-6417808
ÜZEYİR YILDIRIM BALÇIK MH. 3252 SK. NO:35 GEBZE 5333753940
YAHYA SAYIM KADILLI MH.3850 SK. NO:1 GEBZE 5536619276
MUSA SEVİM KARGALI MH. KARGALI CD. 3950 SK.NO:40 GEBZE 5363854750
MECİT USLU BALÇIK MH. ADEM SK. NO :25 GEBZE 5364456595
FATİH ÖNEN PELİTLİ MOLLA FENARİ YOLU ÜZERİ NO:14 GEBZE 532 5768705
NİHAT BALCI PELİTLİ BAĞLAR YOLU CD. NO:124 GEBZE 5326962279
ADNAN KAŞKA PELİTLİ, 4471 SK.NO: 210 GEBZE 5435366392
RIFAT AKÇAY PELİTLİ, 4471 SK. NO: 14 GEBZE 5326348475
NAYİM SARITAŞ PELİTLİ, BAĞLAR MEVKİİ SOYLU SK. NO: 4477 GEBZE 5326419257
ALPAY AYDIN PELİTLİ, BAĞLAR CD. 4471 SK. NO: 9 GEBZE 5309209816
ŞÜKRÜ UZEL KADILLI 3814 SK. NO:12 GEBZE 5393319091
AHMET ACAR CUMAKÖY FATİH CD. MEZARLIK ARKASI NO:104 GEBZE 5384227172
ALPER GÖKE CUMAKÖY ULUDERE CD. NO:68 GEBZE 5436839724
ASLAN ACAY OVACIK 4334 SK. NO:7 GEBZE 5368821701
BEYSEFA ÖĞÜT PELİTLİ BAĞLAR YOLU CD. NO:58/A GEBZE 5333488480
HÜSEYİN DOĞAR PELİTLİ ATATÜRK CD. SEZER SK. NO:65 GEBZE 0537 761 77 21
KENAN TUĞCU CUMAKÖY HOROZDERE MEVKİİ NO:58 GEBZE 0536 586 56 27
ELMAS PAPOĞLU/ BESİHANEM ÇİFTLİĞİ CUMAKÖY ULUDERE CD.NO:83/2 GEBZE 0538 238 37 83
ERCAN ERDAĞI CUMAKÖY 3355 SK. NO:10 GEBZE 0532 558 06 79
İRFAN PEHLİVAN CUMAKÖY 3362 SK. NO:12 GEBZE 0533 657 59 49
MİKAİL AKTAŞ MOLLAFENARİ AKVİRAN KÖYÜ AĞIL KORUSU NO:12 GEBZE 0532 134 49 25/ 0532 595 53 25
ZEKİ ATBAŞ TAVŞANLI ATATÜRK CD. NO:131 GEBZE 0532 334 84 19
SERACETTİN ŞIK TAVŞANLI 4542 SK. NO:20 GEBZE 0537 965 72 47/ 0554 987 11 90
UFUK YENİ/ EVET ET TAVŞANLI 4552 SK. NO:15 GEBZE 0532 394 42 12
NİHAT ARABA DENİZLİ 3427 SK. NO:9 GEBZE 0533 331 58 91
AHMET CAN TEMEL KADILLI YEDİYER MEVKİİ GEBZE 0541 534 55 25
MUSLİM GENÇ KADILLI YEDİYER MEVKİİ 0532 452 72 51
EROL BAYSU KADILLI CUMHURİYET CD. 3840 SK. GEBZE 0535 638 96 37
HÜSEYİN BOSTANCI KARGALI KÖYÜ KARGALI CD. NO:2 GEBZE 0532 267 82 85
İBRAHİM KARABULUT OVACIK GÜLBEN CD.NO:6 GEBZE 0532 549 82 74
ŞAKİR İPTEŞ OVACIK 4330 SK.NO:68 0531 611 86 49
ATILGAN ET/ YASİN DAŞ BALÇIK M.KEMAL CD. 3213 SK. NO:20 GEBZE 0216 447 38 01
ŞABAN TARHAN BALÇIK SİMGE SK. NO:13 GEBZE 0532 587 31 76
ZEKİ YILMAZ K.PINAR MH. BAĞDAT CD. 2794 SK. NO:17 GEBZE 0536 353 05 99
MUSTAFA KARACAANNE BALÇIK 3216 SK. NO:15/0 GEBZE 0531 730 31 71/ 0507 235 01 25
DURAN BARAN KADILLI 3853 SK. NO:100 GEBZE 0541 964 41 65/ 0535 560 17 51
HÜZEYİN NALBANT BALÇIK 3219 SK. NO:45/A GEBZE 0537 505 69 60/ 0530 583 09 54
YILMAZ DOĞAN PELİTLİ 4405 SK.NO:59 0536 571 30 04
TAŞKIN KAZANKAYA PELİTLİ 4465 SK. NO:1 0536 874 34 68
ONUR DEMÜR PELİTLİ 4465 SK.NO:1 0538 387 02 82
UĞUR ERDOĞAN PELİTLİ TAVŞANLI CD. NO:24 0533 097 41 58
ERÇETİN YUCAK PELİTLİ ATATÜRK CD. MADEN BAYIRI NO:10 0539 865 63 36
CEMAL YAĞMURCU PELİTLİ TAVŞANLI YOLU CD. NO:11 0542 640 61 83
CEMİL DOĞAN 4405 SK. NO:61 0534 411 26 93
İSMAİL AVCI PELİTLİ 4471 SK.NO:9 0530 920 73 07
GÜNTAY KARAKURT PELİTTLİ 4450 SK. NO:92 0532 151 38 32
NİHAT ATABEY PELİTLİ OZAN SK. NO:26 0542 247 40 41
EYÜP TEPE CUMAKÖY FATİH CD. NO:85 0532 472 18 45
OSMAN ARICI CUMA KÖY 3341 SK. NO:46 0532 658 84 93/ 0537 577 67 08
OKTAY ARSLAN/ NEFİS ET CUMAKÖY MEZARLIK MEVKİİ 0532 257 72 38/ 0532 424 09 39
CEMALETTİN AYDIN CUMAKÖY 3319 SK. NO:20/1 0546 561 53 61
ÖNDER ÇETİNKAYA CUMAKÖY FATİH CD. NO:95 0532 549 24 19
MANAS TURA CUMAKÖY FATİH CD. NO:12 0532 213 71 34
SETAÇ DENGİZ CUMAKÖY ULUDERE CD. 0535 634 20 22
ALİ KOCA CUMAKÖY ULUDERE CD. CUMAKÖY ULUDERE CD. 0532 627 01 31
ALİ İHSAN ÖZTÜRK CUMAKÖY 0531 263 06 66
GÜVEN ÇEPER CUMAKÖY 3317 SK. NO:49 0537 318 18 62
ATABEY KOÇAK CUMAKÖY MEVLANA CD.NO:28 0543 802 55 90
ERDİNÇ ÇEPER CUMAKÖY MEVLANA CD. NO:44 0533 543 95 17
KASIM DURMAZ CUMAKÖY 3340 SK 0532 630 68 41
BURHAN AKTAŞ CUMAKÖY 3341 SK. NO:34/4/A 0542 246 30 91
HALİL ÖZÇELİK SAYGI KUYUMCULUK CUMAKÖY FATİH CD. NO:84 0555 321 21 21
ABDULLAH YILMAZ CUMAKÖY MEVLANA CD. NO:23/1 0537 222 49 13
ENGİN YILMAZ MOLLAFENARİ 4035 SK. NO:50 0505 373 50 68/ 0541 964 41 65
İBRAHİM TEZCAN MOLLAFENARİ ÖREN YOLU CD. 0546 959 03 68
MÜKREMİN TEKİN/ MERAM BESİCİLİK KADILLI ŞİLE CD. 3841 SK. NO:10 0532 417 04 03
SİNAN ERDOĞAN KADILLI ŞİLE CD. NO:231/1 0543 479 77 03/ 0541 933 66 26
ALİ NACAK KADILLI ATATÜRK CD. 3811 SK. NO:20 0536 664 09 11
CEM BALDOĞAN KADILLI KOCADERE MEVKİİ 0555 888 64 26
NEDİM GÜLSUYU KADILLI CUMHURİYET CD. NO:9 0507 743 18 81
MEMET ŞAHİN CUMAKÖY 3317 SK. NO:66/A 0536 681 27 02
SEFER KARAGÖZ MOLLAFENARİ ÖREN SK. 0532 442 68 02
MÜMİN ERGÜN MOLLAFENARİ ÖRENLER CD. 0532 786 21 70
ORHAN ERSAN MOLLAFENARİ İSTANBUL CD. NO:64 0532 337 59 35
SELAHATTİN CANYİĞİT TAVŞANLI TAŞ OCAKLARI MEVKİİ 0537 529 84 13
VEDAT BİLGİN TAVŞANLI KÖMÜRCÜLER CD. NO:67 0541 559 43 10
İLKNUR KABLAN PELİTLİ TAVŞANLI CD. NO:53 0531 663 24 84
SALİH MIRAT DENİZLİ 3411 SK.NO:71 .
SOLMAN GÖKÇE DENİZLİ KÖYÜ 0541 263 03 54
YÜKSEL GÖKSOY DENİZLİ FATİH CD. NO:66 0532 231 56 59
OSMAN NACAK KADILLI ATATÜRK CD. 3811 SK. NO:3 0539 817 54 65
ERSOY CİVAN KADILLI KARŞIYAKA CD. NO:20 0544 418 24 29
ERSOY CİVAN KADILLI KARŞIYAKA CD. NO:20 0544 418 24 29
ENSAR YAZAR KADILLI 3853 SK. NO:167 0532 740 50 45
HÜSAMETTİN ÇOKUR HATİPLER 3704 SK. NO:15 0536 924 75 81
AYDIN KANTAR KARGALI MH. KARGALI CD. 3912 SK. NO:53 .
EMRAH KURT KARGALI KURUÇEŞME CD. OKUL SK. NO:3001 0539 240 92 44
NİMET YAKUT/ SAİTOĞLU ET OVACIK 0532 715 39 41
ÜMİT ÇELİK OVACIK KÖYÜ 0538 968 69 24/ 0541 917 74 90
FEYZULLAH SAYIM/ ÖZSAYIMLAR ET OVACIK KÖYÜ 0530 404 96 92
İSRAFİL AKDEMİR OVACIK SÖĞÜT SOKAK NO:17 0532 464 52 80
ERCAN BÜYÜKYİĞİT OVACIK 4309 SK. NO:60 0532 267 00 30
EROL KARACA OVACIK ERENLER MEVKİİ NO:43/30 0546 472 85 13
YUSUF DEMİR BALÇIK 3217 SK. NO:47 0535 826 32 54/ 0530 668 96 83
ASLAN SARAÇOĞLU BALÇIK KÖYÜ GİZEM SK.NO:15 0530 311 21 37
BEKİR TEK BALÇIK 3265 SK. NO:24 0543 432 80 29
ÜNAL ÇEPER BALÇIK 3255 SK. NO:11 0537 676 77 66
ŞERAFETTİN GÜNGÖR BALÇIK ÖZDEN SK. 0549 289 42 27
AHMET ÇAVUŞ BALÇIK 3278 SK. NO:38 0535 346 60 34
ALİ OKUR K.PINAR MH. EMLAK KONUTLARI GÜMÜŞHANELİLER SK. 0535 233 57 31
HAKAN ARPACI K.PINAR MH. Y.BAĞDAT CD.1021 SK. 0536 277 35 37
METİN KÖSE K.PINAR KURBAN PAZARI İÇİ 0531 526 34 60
MUSA ÖZTÜRK/ İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ DERNEĞİ K.ÇEŞME MH. 560/3 SK. SAFAŞ FAB. ARKASI 0542 644 30 50
İHSAN KARTAL K.ÇEŞME MH. Y.BAĞDAT CD.NO:136 0532 385 16 96
EMRAH SABAY BALÇIK 3472 SK. 0507 926 58 78
NEVZAT ÖZKAN CUMAKÖY ERENLER CD. NO:21 CUMAKÖY ERENLER CD. NO:21 0535 219 19 98
MUSTAFA UMUT GÜRBÜZ PELİTLİ PELŞİKAN SK. NO:10 0538 660 61 01
KAMİL MANDIRA KADILLI 3805 SK. NO:2 0536 634 78 22
CAZİM KORKMAZ CUMAKÖY ULUDERE CD. 0532 521 48 59
SALİH GÜRSES CUMAKÖY 3354 SK. NO:26 0533 437 12 48
TUNA-AYTAÇ BESİCİLİK CUMAKÖY 4420 SK.NO:9 0530 830 86 34
SADİ KARACA BALÇIK ATATÜRK BUL. NO:38/2 0539 260 42 26
HAMZA ACAR KADILLI 3806 SK. NO:15 0536 921 03 59
ALİ BÖCEK HATİPLER MELEMEZLİ CD. NO:15 0532 674 04 77
CAVİDE ATABEY PELİTLİ KARBETON CAD. NO:2 05388880498
NAZİF CELEP CUMAKÖY 3319 SK. NO:2 0533 452 47 19
ŞENER TEKİN/ NET ET CUMAKÖY FATİH CD. NO:70 0532 276 77 45
ABDULLAH ÖZÇELİK CUMAKÖY ULUDERE CD. NO:51/A 0532 515 30 45
MUSA SUBAŞI DEĞİRMENDERE/ GÖLCÜK 05387648449
ENGİN KESDOĞAN DEĞİRMENDERE/ GÖLCÜK 05332202257
KADİR YÜKSEL HAMİDİYE/ GÖLCÜK 05071422508
HAŞİM AĞACAN SELİMİYE/ GÖLCÜK 05324036565
ÖZGÜR AKTAŞ PİYALEPAŞA MH./ GÖLCÜK 05323638526
MURAT TOKGÖZ İRŞADİYE/ GÖLCÜK 05326786518
HİKMET ERDOĞAN HASANEYN/ GÖLCÜK 05334630335
BİLAL ÖZBEK İCADİYE/ GÖLCÜK 05552853050
MUHAMMET KELEŞ İHSANİYE/ GÖLCÜK 05365184988
AYPA MARKET YÜKSEL AY İNÖNÜ CAD./ GÖLCÜK 05324179303
ERHAN AYDIN ÖRCÜN/ GÖLCÜK 05514258046
HÜSEYİN KARAKOYUN HASANEYN/ GÖLCÜK 05357708982
HÜSEYİN KALAFAT YAVUZ SULTAN SELİM MAH./ GÖLCÜK 05447923265
SEBAHATTİN KURT HİSAREYN MERKEZ/ GÖLCÜK 05335200242
RAMİZ SEVAL SAĞLAM HİSAREYN/ GÖLCÜK 05352288907
OPİM KOZMA YAZLIK YENİ MAH./ GÖLCÜK 05318506156
ŞAHSETTİN SEVİL YAZLIK YENİ MAH./ GÖLCÜK 05333266095
ALİ KORKMAZ KARAKÖPRÜ MAH./ GÖLCÜK 05327778221
SELÇUK ÇORUH HİSAREYN MERKEZ/ GÖLCÜK 05464529018
LOKMAN DEMİR HİSAREYN MERKEZ/ GÖLCÜK 05336195827
RASİM ATALAR HİSAREYN MERKEZ/ GÖLCÜK 05388165292
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KOCAELİ KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021
KİRAZPINAR SATIŞ YERİ KİRAZPINAR MAHALLESİ İZEYDAŞ TESİSLERİ YANI GEBZE/KOCAELİ 262-6417808
KİRAZPINAR SATIŞ YERİ KİRAZPINAR MAHALLESİ İZEYDAŞ TESİSLERİ YANI GEBZE 262-6417808
İLHAN YILDIRIM ESKİ ULAŞLI YOLU/GÖLCÜK 05394451941
YÜKSEL BAYRAKTAR YAVUZ SULTAN SELİM MAH. CİHAN SK. ULAŞLI/GÖLCÜK 05375523837
SİNAN ÇETİN HALIDERE YALI MAH. ESKİ KÖY MEVKİİ HALIDERE/GÖLCÜK 05332329069
İBRAHİM ÇETİNTAŞ HALIDERE YALI MAH. ESKİ KÖY MEVKİİ HALIDERE/GÖLCÜK 05365644639
OSMAN TUKAT CUMHURİYET MAH. BAĞ YOLU CAD. GÖLCÜK 05312404824
YAŞAR AYDIN ŞİRİNKÖY MAH. ALİ İHSAN PAŞA CAD. NO:56 GÖLCÜK 05322960380
CEZMİ ÇİÇEK VADİ BESİCİLİK LÜTFİYE MAHALLESİ GÖLCÜK 05305457818
CÜNEYT TEZGEL YUKARI DEĞİRMENDERE GÖLCÜK 05337303040
RECEP ACAR ACAR BESİCİLİK İCADİYE MAH. GÖLCÜK 05325411924
İRFAN ŞEN SULTAN ÇİFTLİĞİ GÖLCÜK 05323533705
ÇETİN YEĞEN YAPANLAR BESİ ÇİFTLİĞİ KANPARA MAH. GÖLCÜK 05355509339
KAZIM ŞEN İCADİYE MAH. GÖLCÜK 05325589492
MUSTAFA SAN HAMİDİYE MAH. GÖLCÜK 05388572788
FATİH BAL HAMİDİYE MAH. GÖLCÜK 05332238502
ÖMER ÇELİK HAMİDİYE MAH. GÖLCÜK 05325644102
MEHMET TERZİ ŞEVKETİYE MAH. GÖLCÜK 05325586491
FUAT TAŞDAN HİSAREYN MERKEZ MAH. GÖLCÜK 05327634185
YAKUP SAPMAZ HALIDERE YALI MAH. ESKİ KÖY MEVKİİ GÖLCÜK 05308900041
MUSA SUBAŞI DEĞİRMENDERE GÖLCÜK 05387648449
MURAT ÇELİK ŞİRİNKÖY MAH. ALİ FUAT PAŞA CAD. NO:78 GÖLCÜK 05333388282
ŞENGÜL YOLDAŞ DEĞİRMENDERE YUKARI MAH. 3010. SOKAK NO:2 GÖLCÜK 05323457220
OSMAN KÖKSAL SARAYLI GÖLCÜK 05352548251
ENGİN KESDOĞAN DEĞİRMENDERE GÖLCÜK 05332202257
İSMAİL SEVİL YAZLIK MERKEZ MAH. ASSAN MEZARLIK MEVKİİ GÖLCÜK 05332597739
MUSTAFA DEĞER HAMİDİYE GÖLCÜK 05314270626
MEHMET GÜR HAMİDİYE GÖLCÜK 05355998330
HASAN YÜKSEL HAMİDİYE GÖLCÜK 05327681979
METİN KANPARA ÜMMİYE GÖLCÜK 05326172531
AZMİ AVŞAR ÜMMİYE GÖLCÜK 05324465476
MEHMET KÜÇÜKATEŞ İCADİYE GÖLCÜK 05306087930
CEMAL ŞEN İCADİYE GÖLCÜK 05326501006
HÜSAMETTİN KUŞ İCADİYE GÖLCÜK 05332948012
FATİH EKİNCİ SELİMİYE GÖLCÜK 05326653616
EŞREF KAYA SELİMİYE GÖLCÜK 05449526152
ERKAN ARAZ SELİMİYE GÖLCÜK 05353889325
ADEM YAVRU SELİMİYE GÖLCÜK 05375109678
İBRAHİM EVREN AKIN NİMETİYE GÖLCÜK 05353658117
HAŞİM AĞACAN SELİMİYE GÖLCÜK 05324036565
MEHMET OKAN SELİMİYE GÖLCÜK 05416444025
REYİS ŞAHİN İHSANİYE MERKEZ MAH. BEYOĞLU CAD. GÖLCÜK 05332619752
RECEP KURT İRŞADİYE GÖLCÜK 05363648586
EYÜP KURT İRŞADİYE GÖLCÜK 05325150873
MURAT TOKGÖZ İRŞADİYE GÖLCÜK 05326786518
MERVE GÜREL İRŞADİYE GÖLCÜK 05332948012
ABDULLAH GÜREL İRŞADİYE GÖLCÜK 05322881498
KEMAL ÇEB İRŞADİYE GÖLCÜK 05326977350
BÜLENT YILMAZ İHSANİYE GÖLCÜK 05325609746
AHMET AKTAŞ İHSANİYE MAH. STAD CAD. GÖLCÜK 05325530917
MUHAMMET ŞERİT İHSANİYE MAH. STAD CAD. GÖLCÜK 05325274827
MAHMUT BOZKUŞ İHSANİYE GÖLCÜK 05326960394
ALİ RIZA AKIN İHSANİYE MAH. STAD CAD. GÖLCÜK 05333111839
ALİ SUBAŞOĞLU İHSANİYE GÖLCÜK 05436478394
NAHİT BALABAN İHSANİYE SELİMİYE YOLU ÜZERİ GÖLCÜK 05325904270
HAMİT OTLAK HASANEYN GÖLCÜK 05365793775
YAŞAR YILDIZ HASANEYN GÖLCÜK 05333429452
H. İBRAHİM ERENKAYA HASANEYN GÖLCÜK 05303404337
SELAHATTİN UZUNER HASANEYN GÖLCÜK 05340371137
SEVİL ŞEN HAMİDİYE GÖLCÜK 05414354512
MUSTAFA SİRMEN HAMİDİYE GÖLCÜK 05327015742
KADİR YÜKSEL HAMİDİYE GÖLCÜK 5071422508
GÖLCÜK BELEDİYESİ GEÇİCİ KURBAN SATIŞ YERİ SELİMİYE/ GÖLCÜK 0
HİKMET ERDOĞAN HASANEYN/ GÖLCÜK 05334630335
BİLAL ÖZBEK İCADİYE/ GÖLCÜK 05552853050
MUHAMMET KELEŞ İHSANİYE/ GÖLCÜK 05365184988
ERHAN AYDIN ÖRCÜN/ GÖLCÜK 05514258046
HÜSEYİN KARAKOYUN HASANEYN/ GÖLCÜK 05357708982
HÜSEYİN KALAFAT YAVUZ SULTAN SELİM MAH./ GÖLCÜK 05447923265
SEBAHATTİN KURT HİSAREYN/ GÖLCÜK 05335200242
RAMİZ SEVAL SAĞLAM HİSAREYN/ GÖLCÜK 05352288907
OPİM KOZMA YAZLIK YENİ MAH./ GÖLCÜK 05318506156
ŞAHSETTİN SEVİL YAZLIK YENİ MAH./ GÖLCÜK 05333266095
ALİ KORKMAZ KARAKÖPRÜ MAH./ GÖLCÜK 05327778221
SELÇUK ÇORUH HİSAREYN/ GÖLCÜK 05464529018
LOKMAN DEMİR HİSAREYN/ GÖLCÜK 05336195827
RASİM ATALAR HİSAREYN/ GÖLCÜK 05388165292
ZEKERİYA FİLİZ HİSAREYN/ GÖLCÜK 05066639447
MUSTAFA ASLAN ULAŞLI/ GÖLCÜK 05435710432
ŞEMSETTİN ÇETİN ULAŞLI/ GÖLCÜK 05548161485
KURBAN PAZARI ÇARŞI MAHALLESİ KARAKOL CADDESİ KAPALI PAZAR YERİ YANI KANDIRA/KOCAELİ 5512585 (Müftülük) 5513210 (Belediye Santral)
KARAMÜRSEL KURBAN SATIŞ YERİ KAYACIK MAH. KARAYOLLARI MEVKİ KARAMÜRSEL/KOCAELİ 533 380 06 86
KURBAN SATIŞ YERİ KAYACIK MAH. ESKİ KARAYOLLARI ARSASI KARAMÜRSEL (262) 452 10 25
KÖRFEZ KURBAN SATIŞ ALANI İLİMTEPE MH. ALPASLAN BULVARI 02625270740
KADIRGA MESİRE ALANI ÇINARLI MAH. İSHAKÇILAR YOLU KADIRGA MESİRE ALANI DERİNCE/ KOCAELİ ÇINARLI MAH. İSHAKÇILAR YOLU KADIRGA MESİRE ALANI DERİNCE/ KOCAELİ -
ÇAYIROVA BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ PAZARI AKSE MH. RAHMİ DİBEK CD. 5601 ADA 2 PARSEL. ÇAYIROVA/KOCAELİ 2627437909
DARICA BELEDİYESİ KURBAN PAZARI BAYRAMOĞLU MAHALLESİ, KURBAN PAZARI, MEVLANA MARK. ARKASI 0000
AYHAN İREÇ TEPECİK MAH. BİLGE ATATAŞ CAD. NO :47 0538 410 14 14
ALİ GÜMÜŞ TEPECİK MAH. KIZILCIK GEÇİDİ NO:50 0507 038 71 34
ÇETİN KAYA TEPECİK MAH.ATATAŞ CAD. NO:34 0537 285 35 52
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KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.