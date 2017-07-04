Kocaeli Kılıçdaroğlu, 20'nci Günde Yağmurda Yürüdü
Kılıçdaroğlu, 20'nci günde yağmurda yürüdü (8)ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE EVLENDİLERAdalet Yürüyüşü Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde sona ererken, kamp alanı evlenen çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı.
Kılıçdaroğlu, 20'nci günde yağmurda yürüdü (8)
ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE EVLENDİLER
Adalet Yürüyüşü Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde sona ererken, kamp alanı evlenen çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ile konuşma bozukluğu uzmanı Şeyda Arslan kamp alanında evlendi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'nın kıydığı nikahta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sevim Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay nikah şahidi oldular. Kılıçdaroğlu genç çiftin evlilik cüzdanını, Yuvayı dişi kuş yapar' diyerek Şeyda Arslan'a verdi.
En zor konuşmaların nikah konuşmaları olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi size uzun bir nutuk çekeceğim. En zor konuşmalar nikahta yapılan konuşmalardır. En büyük arzumuz onların mutlu olmaları. Adalet için yürüyoruz. Ankara da yolumuza başladık. İstanbul'a kadar yürüyeceğiz. Niçin yürüyoruz Böyle mutlu tabloları görmek için yürüyoruz. Çocuklarımız, evlatlarımız ve torunlarımız güzel günler görsünler, her evde huzur olsun, ülkede huzur olsun birlikte yaşama irademizi koyalım diye bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu nikaha katıldığım için ve tanıklık yaptığım için son derece çok mutluyum. Kendilerini yürekten kutluyorum. Murat müthiş bir evet dedi. Ama dışarıda, evde nasıl der onu bilemiyorum. İçişleri bakanları evde çok güçlü olurlar. Biz de evde sesimiz o kadar güçlü çıkıyor mu bilemiyorum. Tanığı burada. Elbette ki dişi kuş yuvayı yapar derler. Bu evin tapusu ve evin tapusunu evin hanımına teslim etmek benim açımdan da bir onur ve kendisine evlilik cüzdanını veriyorum" dedi.
Nikahın kıyılmasının ardından Kemal ve Sevim Kılıçdaroğlu çifti geline bilezik hediye etti. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman genç çiften çocukları olduğu taktirde kız olursa 'Adalet' ismini, erkek olursa adını 'Kemal' koyacakları şeklinde söz aldı. Daha sonra Murat Erinç nikaha katılanlara Hak hukuk adalet şeklinde slogan attırdı.