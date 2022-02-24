Kocaeli elektrik kesintisi! 24 Şubat Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Şubat Perşembe günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 YUKARI HEREKE

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 AKINCILAR SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 ALTINLI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 BOLLUK SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 EMİNE SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 GÜMÜŞLÜ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 KAHVECİLER SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 MUTLULUK SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 NEHİRLİ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 SALKIMLI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 SOYLU SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 TURAN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 ÇARŞI CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 ÖZGÜ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 13:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28521 ŞEKERLİ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28542 PELİTLİ MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28542 MANOLYA SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28542 SOYLU SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28624 TAVŞANCIL MAH.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28624 D-100 KARAYOLU CD.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28624 FİRUZE SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28624 KAMİL EFENDİ CD.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28624 ONUR SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28624 PAMUK SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28624 İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28624 ŞİFA SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 YUKARI HEREKE

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 AKINCILAR SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 ALTINLI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 EMİNE SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 GÜMÜŞLÜ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 KAHVECİLER SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 MUTLULUK SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 NEHİRLİ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 SOYLU SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 TURAN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 ÇARŞI CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28622 ŞEKERLİ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28621 YUKARI HEREKE

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-24 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28621 BOLLUK SK.

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