Kocaeli elektrik kesintisi! 23 Şubat Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Şubat Çarşamba günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KOCAELİ GEBZE 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28541 PELİTLİ KÖYÜ

KOCAELİ GEBZE 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28541 BAĞLAR YOLU CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28541 GÜVERCİN SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28541 PELİTLİ MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28541 4461

KOCAELİ GEBZE 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28541 4462. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28541 EŞREF SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28541 SEZER SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28541 TAŞ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28541 YENİ MEZARLIK YOLU CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28519 YUKARI HEREKE

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28519 ALTINLI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28519 AYVALI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28519 NEHİRLİ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28519 PINARLI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28519 SEVGİ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28519 TUFAN DEDE SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28519 ÇARŞI CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28519 ÇAYIRLIK SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-23 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28519 ŞEKERLİ SK.

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