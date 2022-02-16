Kocaeli elektrik kesintisi! 16-17 Şubat Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Şubat Çarşamba günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 GÜZELLER MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 952/4. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 HACIHALİL MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 SULTAN ORHAN

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1170. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 TATLIKUYU MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1318/1. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1318/2. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1318/3. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1318/4. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1319. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1319/1. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1319/4. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1341. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1342. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 ANIBAL CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 GÜNEY YANYOL CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 TAVŞANLI MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1. SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 CAMİ MAH.

KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 BERRİN SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 CEZMİ SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 DORUK SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 GÜLZADE SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 GÜRDAN SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 SEÇİL SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 ZAMBAKLI YOL SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 CUMHURİYET MAH.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 TÜRKBEY SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 YUKARI HEREKE

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 AKINCILAR SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 ALAN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 ASLAN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 ATABEY SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 AYVALI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 HAYAL SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 HAYMANA SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 KINA SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 KONYA SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 MOLLA OSMAN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 MUTLULUK SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 SEVGİ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 TUFAN DEDE SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 TURAN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-16 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28387 ÇARŞI CD.

KOCAELİ GÖLCÜK 2022-02-16 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28394 ULAŞLI

KOCAELİ GÖLCÜK 2022-02-16 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28394 1035 SK.

KOCAELİ GÖLCÜK 2022-02-16 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28394 1036 SK.

KOCAELİ GÖLCÜK 2022-02-16 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28394 1116. SK.

KOCAELİ GÖLCÜK 2022-02-16 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28394 1117. SK.

KOCAELİ GÖLCÜK 2022-02-16 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28394 1119. SK.

KOCAELİ GÖLCÜK 2022-02-16 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28394 1121. SK.

KOCAELİ GÖLCÜK 2022-02-16 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28394 1122. SK.

KOCAELİ GÖLCÜK 2022-02-16 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28394 1123. SK.

KOCAELİ GÖLCÜK 2022-02-16 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28394 1126. SK.

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