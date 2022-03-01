Kocaeli elektrik kesintisi! 1 Mart Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - Kocaeli elektrik kesintisi listesi ve SEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Mart Salı günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 CUMHURIYET MAH.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 TÜRKBEY SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 YUKARI HEREKE

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 AKINCILAR SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 ALAN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 ASLAN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 ATABEY SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 AYVALI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 HAYAL SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 HAYMANA SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 KINA SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 KONYA SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 MOLLA OSMAN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 MUTLULUK SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 SEVGİ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 TUFAN DEDE SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 TURAN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-03-01 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28653 ÇARŞI CD.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 BAYRAMOĞLU MAH.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 PELİN CD.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 CAMI MAH.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 KARAASLAN CD.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 ÖZGÜR SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 CAMİ MAH.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 YEDİVEREN SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 YEMİŞALAN SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 ŞELALE SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 PIRI REIS

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 AKDEMİR

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 OKÇU SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 PIRI REIS SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 TAN SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 USTA SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 UZUN SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 YEMİŞALAN

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 YENER SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 PİRİ REİS

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 ADALILAR SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 BATI PINAR SK.

KOCAELİ DARICA 2022-03-01 09:00 17:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28719 USTA SK.

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