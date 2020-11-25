Kocaeli'de vaka sayılarındaki artış tedirgin ediyor
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Kocaeli'de vaka sayılarındaki artış tedirgin ediyor

25.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:25
Kocaeli'de vaka sayılarındaki artış tedirgin ediyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'de vaka sayılarının arttığını açıklarken, vatandaşlar ev ziyaretleri ve insanların rehavete kapılması nedeniyle vaka sayılarında artış olduğunu söyledi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'de vaka sayılarının arttığını açıklarken, vatandaşlar ev ziyaretleri ve insanların rehavete kapılması nedeniyle vaka sayılarında artış olduğunu söyledi.

Tüm yurtta olduğu gibi koronavirüs vakaları Kocaeli'nde yükseliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep'te vaka sayılarının artışına dikkat çekip, 6 ilin sağlık il müdürleriyle görüştü. Kocaeli'nde alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının ciddi oranda arttığı gözlendi. 

Kocaeli'nde sayılarının artmasının fazla rahatlıktan kaynaklandığını söyleyen Meltem Ergin, "Vaka sayılarının artışı özel gezmelere ödün veremediğimizden, sokakta yemek kültüründen vazgeçemediğimizden, özellikle sigaradan vazgeçemediğimizden kaynaklanıyor. Biraz daha dikkat edilse bu kadar fazla uzamayacak. Daha sağlıklı bir şekilde yaşamımıza devam edeceğiz. Ama gezmeler, parklar, bahçeler, ev oturmalarını kesemezsek bu hastalık da kesilmeyecek gibi görünüyor. Çevremde ev oturmaları yapan insanlar var. Ben mümkün olduğu sürece çocuğum olduğu için bu tür etkinliklere katılmıyorum. Virüse kapılacağım endişesi taşıyorum" dedi. 

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'EVLERDE GÜNLER YAPILIYOR'

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Aile ziyaretlerinin arttığını ve evlerde günlerin yapıldığını belirten Nezaket Esen, "Maalesef yükseliyor ve insanlar kendilerine dikkat etmiyor. İnsanlar yakın temastan ve görüşmelerden kaynaklanıyor. Evlerde hala günler yapılıyor. Aile ziyaretleri devam ediyor. Biz elimizden geldiğince tedbirleri almaya devam ediyoruz. İnsanların gün yaptıklarını duyuyorum. Dikkat edilirse daha çabuk atlatacağız" diye konuştu. 

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'İNSANLAR REHAVETE KAPILDI'

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İnsanların rehavete kapıldığını ifade eden Celal Keskin, "Virüsün başladığı ilk zamanlar virüsü çok tanımıyorduk ve toplumda çok büyük bir korku vardı. İnsanlar rehavete kapıldı. Şu anda hastalık o kadar yakın ki ve hep hastalığa yakalanıp, iyileşenleri görüyoruz. Ama yaşamlarını yitirenleri görmek istemiyoruz. Hayat devam ediyor ama bu birazda sorumluluk duygusuyla ilgili bir şey. İnsanlar sorumlu davranıp, bir başkasını düşünmeyecek şekilde hayatlarına devam etmesiyle alakalı vaka artışı. Maskemizi takıp geziyoruz ama sokakların dışında da bir yaşam var. Evlerde toplanılıyor bir şekilde insanlar, iş yerlerinde temas ediyorlar" dedi.  

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Yasaklar nedeniyle okula gidemediklerini ve öğretmenlerini özlediklerini belirten Nisa Nur Subaşı, "Vakalar çok arttı. O yüzden kurallara uymamız gerekiyor. Ama bazı insanlar çenelerinde maskeyi takıyor. Bununla ilgili önemli tedbirler alınması gerekiyor. Yasak olmasına rağmen sigara içiliyor. Bu yasaklar nedeniyle bizler de okula gidemiyoruz. Öğretmenlerimizi özledik. Hastalığa kapılmaktan korkuyorum. Benim birçok akrabam koronavirüse yakalandı ve biz bu durumdan endişeleniyoruz" diye konuştu.

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Kocaeli'de vaka sayılarındaki artış tedirgin ediyor
Kocaeli'de vaka sayılarındaki artış tedirgin ediyor
Kocaeli'de vaka sayılarındaki artış tedirgin ediyor
Kocaeli'de vaka sayılarındaki artış tedirgin ediyor
Kocaeli'de vaka sayılarındaki artış tedirgin ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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