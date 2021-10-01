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Kocaeli'de kent konseyi başkanları ve genel sekreterleri Kerpe'de buluştu

AA / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kent konseyi başkanları ve genel sekreterleri Kerpe'de buluştu

Kocaeli'de ilçe kent konseyi başkanları ve genel sekreterleri, Kandıra ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de ilçe kent konseyi başkanları ve genel sekreterleri, Kandıra ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Kerpe'de bir restorandaki toplantıya, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Kandıra Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Günay, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Derince Kent Konseyi Başkanı Ertekin Akbulak, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş, Darıca Kent Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin Candemir ve Kandıra Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Can katıldı.

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, şehrin dinamiklerinin harekete geçirilmesi ve ortak projeler geliştirilmesi amacıyla her ay bir ilçede bir araya geldiklerini ifade etti.

Günay ise kent konseyi faaliyetlerinin artırılması noktasında genel projeler üzerinde fikir alışverişi yapmanın ve belediyelerle koordineli çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Kocaeli'de kent konseyi başkanları ve genel sekreterleri Kerpe'de buluştu

Kocaeli'de kent konseyi başkanları ve genel sekreterleri Kerpe'de buluştu

AA / Murat Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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