Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi'nde U.S. ile M.M.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında U.S, M.M.E'yi bacağından tabancayla vurdu.

M.M.E, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli U.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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