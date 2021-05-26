Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yargılanan 6 sanık hakim karşısında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin, 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin, 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Tekin K, Sibel K, Kemal K. ve Hüseyin K. ile tutuksuz sanıklar E.K. ve R.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Kemal K, olaydan bir gün önce maktul Okan Yalın'ın evinde Ö.A. ve K.K. ile elektrik ve inşaat işleri yaptıklarını, iş bitiminde Ö.A'nın Okan'dan alkol almasını istediğini belirterek, Okan'ın da K.K'den zorla para alıp içki ve sigara aldırttığını aktardı.

Birlikte alkol ve uyuşturucu kullandıklarını belirten Kemal K, bir süre sonra Okan'ın, 100 gram kubar esrarı çalındığı iddiasıyla kendisinden 5 bin lira istediğini, küfürler savurup maket bıçağıyla bacağından yaraladığını ileri sürdü.

Korktuğu için çalışıp parayı vereceğini söyleyip Okan'ın yanından ayrıldığını aktaran Kemal K, daha sonra polis merkezinde şikayetçi olduğunu bildirdi.

Bunu duyan Okan'ın evlerinin camını kırdığını, kardeşi Tekin K'nin de evden uzaklaşması için tüfekle havaya ateş ettiğini belirten Kemal K, polisi aradıklarını, Okan'ın evi ateşe verebileceğini düşünerek yanına gidip sakinleştirmeye çalıştığını kaydetti.

Okan'ın ise 'Vuracaksan vur.' diyerek üzerine yürüdüğünü, yine maket bıçağı çıkardığını öne süren Kemal K, tüfek kabzasıyla vurarak karşılık verdiğini, diğer kardeşi Hüseyin K'nin da taşla vurduğunu, sonrasında polislerin geldiğini aktardı.

Sanık Hüseyin K. de olay günü ağabeyi Kemal'in, Okan Yalın ile olan husumetinden dolayı polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu, bunun üzerine Yalın'ın evlerine gelerek camlarını kırdığını ileri sürdü.

Hüseyin K, "Bizi tehdit etti, küfürler ederek dışarıya çağırdı. Kardeşim Tekin K, Okan'ın evimizden uzaklaşması ve gitmesi için havaya ateş etti. Okan gitmeyince ağabeyim, Tekin'in elindeki av tüfeğini alarak kabzasıyla başına vurdu. Ben de arkasından taşla kafasına vurdum. Sonrasını hatırlamıyorum, alkollüydüm. Öldürme amacım yoktu, Okan'a başka kimin vurduğunu bilmiyorum." dedi.

Sanıklar Sibel K. ise kendisinin Okan'ı darp etmediğini, herhangi tehdit içerikli söz söylemediğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Tekin K. de evlerinin camının kırılmasının ardından ailesini korumak adına havaya iki el ateş açtığını, amacının Yalın'ı korkutup gitmesini sağlamak olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık E.K, olay yerinde olmadığını, olanları görmediğini, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ileri sürdü.

R.Ç. ise dayısı Kemal K'yi polis merkezinden alarak evine bıraktığını söyledi. Yalın'ın evin camlarını kırdığını, korkup kaçtığını, silah sesleri üzerine geri döndüğünü aktaran R.Ç, bu sırada Kemal K'nin tüfeğin dipçiği, Hüseyin K'nin ise taşla Okan'ı darp ettiğini gördüğünü, aleyhine hususları kabul etmediğini iddia etti.

"Okan'ı vurun, size cezaevinde bakarım"

Tanık V.K. de polis merkezinde olduğu sırada Kemal K, eşi Sibel K, Tekin K. ve Hüseyin K'nin Yalın'dan şikayet için geldiğini, Sibel K'nin diğer sanıklara yönelik, "Okan'ı vurun, size cezaevinde bakarım." şeklinde sözlerine tanık olduğunu aktardı.

Yolda Okan ve kızını gördüğünü, Okan'ın alkollü olduğunu, "Beni şikayet etmişler" diye söylendiğini belirten V.K, Kemal K'nin evine doğru giden maktule engel olmaya çalıştığını kaydetti.

V.K, olay gününe ilişkin şunları aktardı:

"Okan, Kemal'in evinin önünde bağırmaya başladı. Evden havaya iki el ateş edildi. Okan da kıyafetinin önünü açarak 'Vuracaksan vur.' dedi. Bu esnada duvarın arkasından Kemal, Tekin, Hüseyin ve Sibel çıktılar. Hüseyin, baltanın keskin kısmıyla Okan'ın kafasına vurdu, Okan yere düştü. Kemal tüfeğin dipçiği, Tekin ise ucu sivri taşla vuruyor, Sibel de 'Kimseyi aramayın ölsün.' diye bağırarak parke taşıyla vuruyordu. Sibel vurmadan önce Okan'ın öldüğünü düşündüm, zira ağzı açık vaziyette yerde yatıyordu. Hatta Sibel'e 'Öldü artık yeter, hayvan mısınız?' diye bağırdım."

Sanık ve müşteki avukatlarına da söz veren mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Olay

Serdar Mahallesi Nurettinpaşa Caddesi'nde 30 Kasım 2020'de, bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermiş, başına darbe aldığı belirlenen Okan Yalın hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan K.K, T.K, E.K, S.K, K.K, N.Ç, H.K. ve R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilmiş, şüphelilerden K.K, S.K, T.K ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.K ve R.Ç. adli kontrol şartı, N.Ç ve K.K. de savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu