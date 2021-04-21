16 derslikli özel eğitim uygulama okulu için protokol imzalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Tacirler Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nca yaptırılacak özel eğitim uygulama okulunun protokolü imzalandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Tacirler Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nca yaptırılacak özel eğitim uygulama okulunun protokolü imzalandı.

Kocaeli Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, toplumun en dezavantajlı bireylerinin engelliler olduğuna işaret ederek, engellilere yönelik bir uygulama okulunun yapılmasına vesile oldukları için çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"Zenginlik vermekle olur. Eğer veremiyorsanız ne gönlünüz zengin ne de malınız mülkünüz var demektir." diyen Yavuz, şunları aktardı:

"Zenginliğin ve varlığın hayırda harcanması daha bir nasip, kısmet işidir. Allah hem bol kazanç versin hem de kazandıklarımızı hayırlı işlerde harcama nasip etsin. Çok heyecanlı ve mutluyuz çünkü meslek hayatım boyunca en çok önem verdiğim ve her gün de kapısına gittiğim çok sayıda engelli var. Engelli ailelerin çektiği çileyi, ıstırabı, üzüntüyü biz biliyoruz. Bu alana yapılan yatırımın diğer alanlardan daha çok ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Sizden Allah razı olsun. Tebrik ediyor, kutluyoruz. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Yakın zamanda inşallah başka protokollerle bir arada olmak istiyoruz. Siz bol kazanın ki bol bol hayır yapın, bunu diliyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise engellilerin eğitimine yönelik yapılan yatırımları önemsediklerini belirterek, hayırsever iş adamına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tacirler Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Başkanı Alaettin Tacir de Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz'un okul için yer tahsis etme konusunda büyük emekleri olduğunu kaydederek, gönüllerine göre bir yer bulunduğunu aktardı.

Otistik çocuklar için daha önce de bir okul yaptırdıklarını anımsatan Tacir, "Okul yatırımı önemli ama otistik çocuklar için yapılan okulun verdiği haz bambaşka. Bize nasip oldu." dedi.

Tacir, okul inşasını kısa zamanda tamamlamayı planladıklarını, okulu yapmakla işlerinin bitmediğini, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da burs vereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Yavuz, Çelik ve Tacir, Tacirler Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun yapım protokolünü imzaladı.

Toplam inşaat alanı 3 bin 511 metrekare olan okul, bodrum ve 2 kat üzerine 16 derslik, yemekhane, konferans salonu, 5 iş atölyesi, beden eğitimi salonu, kantin, sığınak ve idari odalardan oluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş