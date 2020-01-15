Kocaeli caminin misafirhanesinde hasta yakınları konaklıyor

15.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:20

Caminin misafirhanesinde hasta yakınları konaklıyor

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Gazi Osman Paşa Camii'nin alt katında bulunan 2 misafirhane, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınan hastaların yakınlarına ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 8 yılda bine yakın hasta yakınının misafir edildiğini belirten Gazi Osman Paşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hazım Esirci, amaçlarının şehir dışından gelip hastanede tedavi olanların sıcak bir ortamda kalmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Yanık Ünitesi, Türkiye genelinden birçok hastayı kabul ediyor. Vücutlarının çeşitli yerlerinde, farklı sebeplerinden dolayı yanıklar oluşan hastalar yurt genelindeki hastanelerden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilerek tedavi görme imkanı buluyor. İçerisinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane ve yanık hastaları için özel tasarlanmış odalar bulunan yanık ünitesinde, ortamın steril olmasını sağlayabilmek adına hasta yakınları kabul edilmiyor.

EV GİBİ MİSAFİRHANE

Tedavi gören yakınlarını günde 1 saat görebilen hasta yakınları, hastaneye 250 metre mesafede bulunan Gazi Osman Paşa Camii'nin misafirhanesinde konaklıyor. Caminin alt kısmında bulunan 2 odayı misafirhaneye dönüştüren Gazi Osman Paşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, yanık ünitesindeki personelin yönlendirdiği hasta yakınlarını burada misafir ediyor. Özellikle tedavileri 1 aydan fazla süren hastaların yakınlarının kabul edildiği misafirhanede çamaşır makinesinden buzdolabına kadar birçok imkan bulunuyor. Gazi Osman Paşa Cami İmamı Abdullah Koçyiğit tarafından kayıtları alınan hasta yakınları, tedavileri tamamlanana kadar burada yaşamlarını sürdürüyor. Cami misafirhanesine yanık ünitesinde yakınları tedavi gören hasta yakınlarından başka kimse kabul edilmiyor. Caminin 2 odasında 5 kişi konaklayabiliyor. Evsiz kalan veya kalacak yere ihtiyacı olan başka kişiler ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sığınma Merkezi'ne yönlendiriliyor.

KARDEŞİNİN TEDAVİSİ BOYUNCA MİSAFİRHANEDE KALDI

Kardeşinin tedavi gördüğü yaklaşık 1 aylık süre boyunca misafirhanede kalan Murat Öztürk, "Kardeşim Bartın'da çalışırken tiner kazası geçirdi. Bartın'dan buraya sevk ettiler. Biz de hastaneden öğrendik burada kalabileceğimizi. Hocamız da bizi kabul etti. Kardeşim yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyor. Ben de burada kalıyorum. Şu anda kardeşimin durumu iyiye gidiyor. Dün akşam servise aldılar. Burada güzel bir yer yapılmış. Hastaneden haber veriyorlar, biz de gelip burada kalma imkanı buluyoruz." dedi.

TEKİRDAĞ'DAN GELDİ MİSAFİRHANEDE KALDI

Babası yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan ve 25 gündür yanık ünitesinde tedavisi süren Muhammet Esat Avcı, "Biz Lüleburgaz'da ikamet ediyoruz. Babam, ağabeyimle birlikte Tekirdağ'da bir işe gitmişti. Orada bir fabrikanın çatısında çalışırken, çatıya çok yakın olan yüksek gerilim hattının akımına kapılmış. Babam orada yanmış, ağabeyim söndürmüş. Önce Tekirdağ'a sevk ettiler. Sonra Çorlu'da bir hastaneye sevk edildik. Oradan da Derince'ye sevk ettiler. Burada şu anda yoğun bakımda babam. Allah razı olsun, burada böyle bir yer yaptıklarını duyduk. İmamla konuşup burada kalmaya başladım. Çok iyi burası, memnunuz. Yatacak bir yerimiz var. Yemeğimizi getiriyorlar. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Babamın durumu şu anda iyiye gidiyor. Doktorla konuştuk. Yaklaşık 25 gündür burada kalıyorum. Burada beklemedeyiz." diye konuştu.

BİN HASTA YAKININI MİSAFİR ETTİLER

Gazi Osman Paşa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hazım Esirci, 2012 yılından bu yana yaklaşık bin hasta yakınının cami misafirhanesinde konakladığını söyledi. Camiyi yaparken yanık ünitesinde tedavi gören hastaların sıkıntı yaşadıklarını duyduklarını belirten Hazım Esirci, "2008 yılında biz camimizin temeline başladık. 2012'de bitirdik. O zaman camiyi yaparken bu hastanenin yanık ünitesinde kalan hastaların yakınları çok büyük sıkıntı yaşıyordu. Duyuyorduk buralarda. Kalacak yer sıkıntıları çok fazlaydı. Önce bir oda olarak düşündük burayı biz. Sonra imkan olunca onu 2 oda olarak yaptık. 2012'den beri hesaplara baktığımız zaman ailelerle birlikte bin kişiye yakın insan kalmıştır burada." dedi.

Sadece yanık ünitesinde kalan hastaların yakınlarının misafirhanede konakladığını ifade eden Esirci, şöyle konuştu:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bize büyük katkısı oluyor. Derince Belediyemizin de büyük katkıları var. Çok gariban vatandaşlarımız olduğu zaman bunlara Derince Belediyesi'nin AŞ evinden yemek getirtiyoruz. İmam arkadaşımız sağ olsun çok duyarlı, onunla birlikte takip ediyoruz burada kalanları. Herkesin kaydını alıyoruz. Bu caminin misafirhanesine yanık ünitesindeki refakatçiler haricinde kimse gelemez. Burada zaten öyle bir yerimiz yok. 2 odamız var burada. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi bütün imkanlarımız var. Zor oluyor ama zahmet olmadan da rahmet olmuyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: DHA