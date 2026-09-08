Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina çöktü. Binanın çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'ndeki bir sitenin yıkımı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında bina tamamen çöktü. Çökme nedeniyle panikleyen vatandaşlar etrafa kaçarken, mahalleyi toz duman kapladı. Olayda yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan binanın tamamen çöktüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı