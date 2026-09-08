Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Çelik'in tehdit iddialarına başsavcılıktan soruşturma

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalardaki iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

Basın yayın organlarında yer alan haberlere göre Çelik, seçim sonrası yaptığı açıklamada Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini ve eşi ile oğlunun engelli olduğunu söylediğini iddia etti. Çelik'in, "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" şeklindeki iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın'ın iddialara ilişkin ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi için ilgili birimlere talimat verildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı