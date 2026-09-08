Haberler

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Çelik'in tehdit iddialarına başsavcılıktan soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri sonrası Ayhan Aydın'ın kendisini savcı tarafından tutuklanmakla tehdit ettiği yönündeki iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Aydın'ın ifadesinin alınması için ilgili birimlere talimat verildi.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalardaki iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

Basın yayın organlarında yer alan haberlere göre Çelik, seçim sonrası yaptığı açıklamada Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini ve eşi ile oğlunun engelli olduğunu söylediğini iddia etti. Çelik'in, "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" şeklindeki iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın'ın iddialara ilişkin ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi için ilgili birimlere talimat verildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk yorum

12 ülkenin İsrail kararına Türkiye'den ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi

Korkulan oldu! Şafak vakti dünyayı alarma geçiren hamle
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka

Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Meğer korkudan yiyormuş