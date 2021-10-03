Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor

ABD'deki skandal olay, ülkede tartışmalara neden oldu. Madi Madi Brookssismli isimli kadın, sosyal medya uygulaması TikTok'tan paylaştığı video ile evlerinde uzun süredir yaşanan bir durumu takipçilerine anlattı.

"CANIM İSTEMEDİĞİ ZAMAN ANNEMLE İLİŞKİ YAŞIYOR"

Genç kadının açıklamalarının devamı da sansasyon yarattı. Madi Madi Brookssismli, kocasıyla ilişkiye girmek istemediği zaman annesi ve kocasının ilişki yaşadığını söyledi.

"BUNDA YANLIŞ BİR ŞEY GÖRMÜYORUM"

Açıklamalarına devam eden Brookssismli, "Yaptığımın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan kocamın mutlu olması. Kız kardeşimle de sevişmesine izin veriyorum" dedi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Kadının sözleri, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan durumun aile yapısına aykırı ve skandal olduğunu vurguladı. Söz konusu video kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı.

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