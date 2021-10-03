Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor - Haberler
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Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Madi Madi Brookssismli isimli kadının anlattıkları skandal yarattı. Genç kadın kocasının, annesiyle ilişkiye girmesine, kız kardeşiyle de öpüşmesine izin verdiğini söyledi.

ABD'deki skandal olay, ülkede tartışmalara neden oldu. Madi Madi Brookssismli isimli kadın, sosyal medya uygulaması TikTok'tan paylaştığı video ile evlerinde uzun süredir yaşanan bir durumu takipçilerine anlattı.

Genç kadının açıklamalarının devamı da sansasyon yarattı. Madi Madi Brookssismli, kocasıyla ilişkiye girmek istemediği zaman annesi ve kocasının ilişki yaşadığını söyledi.

Açıklamalarına devam eden Brookssismli, "Yaptığımın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan kocamın mutlu olması. Kız kardeşimle de sevişmesine izin veriyorum" dedi.

Kadının sözleri, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan durumun aile yapısına aykırı ve skandal olduğunu vurguladı. Söz konusu video kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı.

Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor

Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor

Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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