Kobani olayları soruşturmasında 17 tutuklama; Vatandaştan HDP'li gruba tepki

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani olaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani olaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Sırrı Süreyya Önder , Ahmet Tan ve Gülfer Akkaya, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Bazı partililerin adliye önünde gözaltındakilere destek için toplandığı sırada bir vatandaş, "Ben Vanlı bir Kürt olarak bunları reddediyorum. Ben Kürdüm, bunlar bizim temsilcimiz değiller" diyerek tepki gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Ayla Akat Aka, Nazmi Gör, Beyza Üstün, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Kaya, Ali Ürküt'ün de bulunduğu 20 kişi, 25 Eylül'de gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.

17 TUTUKLAMAAnkara Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, dün geniş güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin tamamı savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemede sabaha kadar süren sorgunun ardından şüphelilerden Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün'ün tutuklanmasına karar verildi. Eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.VATANDAŞTAN HDP'Lİ GRUBA TEPKİŞüphelilerin adliyeden götürülmesinin ardından avukatlar ve aralarında bazı HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup adliye önünde toplandı. Grubun basın açıklaması yaptığı sırada bir vatandaş "Ben bir Kürt vatandaşı olarak bunları reddediyorum. Ben Vanlı bir Kürt olarak bunları reddediyorum. Ben Kürdüm, bunlar bizim temsilcimiz değiller. Kürdü kullanarak Kürdün temsilcisi olamazsınız" diye bağırdı. Gruptan bazı kişilerin tepki gösteren vatandaşın üstüne yürümesi üzerine polis araya girerek engel oldu. Söz konusu vatandaş, daha sonra polis eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı.DAĞ KADROSUNDA OLANLAR VAR

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin bir kısmanın PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı, bir kısmının da yurt dışında olduğu belirtildi. Yurt içinde bulunduğu anlaşılan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi. Öte yandan Kobani olayları sırasında HDP MYK üyesi ve halen HDP milletvekili olan 7 kişi hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN