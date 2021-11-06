KMÜ'de kadınlara farkındalık eğitimi düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Yunus Emre Kültür Evi'nde "Kadının Farkındalığı" konulu eğitim düzenlendi.

KMÜ Yunus Emre ve Türkçe Yılı Koordinatörlüğü bünyesinde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Namık Ak'ın eşi Mürşide Ak, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın eşi Hatice Çalışkan, KMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gizem Saygılı ve davetliler katıldı.

Etkinlikte eğitmen Güler Pınarbaşı "İçimizdeki Gücü Fark etmek" konu başlığı çerçevesinde açıklamalarda bulundu.

Pınarbaşı, şunları kaydetti:

"Farkındalık olanı olduğu gibi görmektir. Hayalleri ve umutları olan kadınlarımız artık bir şeyleri fark etmeliler. 21'inci yüzyıla geldik ama halen kadının yükü çok fazla, hayatı dengelememiz lazım. Ben değişirsem dünya değişir düşüncesiyle hareket etmeli ve kendimiz için bir şeyler yapmalıyız."

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında düzenlenen eğitimin ardından katılımcılara Yunus Emre'ye ait deyişler dağıtılarak bu deyişler üzerinden paylaşımlarda bulunuldu.

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