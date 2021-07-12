KMÜ'de afet farkındalık eğitimi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KMÜ'de afet farkındalık eğitimi düzenlendi

KMÜ'de afet farkındalık eğitimi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi ile Karaman İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 'Afet Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi ile Karaman İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 'Afet Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmesinin ardından Karaman Valiliği ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince düzenlenen çevrimiçi eğitime Rektör Prof. Dr. Namık Ak, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Oturum yönlendiriciliğini KMÜ Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sefa Usta'nın yaptığı eğitime Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han konuşmacı olarak katıldı.

Eğitim öncesi kısa bir konuşma yapan Rektör Ak, Bir olay vuku bulduğu zaman değil, öncesinden tedbir almak önemli olduğunu belirterek, "AFAD zaten farkındalık oluşturmak için kuruldu. Türkiye çapında da bu yaygınlaştırılıyor ve bu çok doğru bir hadise. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

AFAD İl Müdürü Han'da "Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi" konulu sunumunda çevredeki riskler, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken hazırlıklar konularına değindi.

Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

KMÜ'de afet farkındalık eğitimi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KMÜ'de afet farkındalık eğitimi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 14:35:48. #1.15#

title