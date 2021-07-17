Klimayı icat ederek hayatı kolaylaştıran Willis Carrier anıldı

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren şirket Alarko Carrier, hayatlarımıza büyük konfor sağlayan klimanın mucidi Willis Carrier'i her yıl 17 Temmuz günü anarak klimanın icadını kutluyor.

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren şirket Alarko Carrier, hayatlarımıza büyük konfor sağlayan klimanın mucidi Willis Carrier'i her yıl 17 Temmuz günü anarak klimanın icadını kutluyor.

Günümüzde özellikle yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında bize kolaylık ve konfor sağlayan klima, tam 119 yıl önce New Yorklu elektrik mühendisi Willis Carrier tarafından icat edildi. Bugün evlerimizde kullandığımız modern klimaların işleyişinin temeli, Carrier'ın 1902 yılında tasarladığı sistem üzerinden çalışmaya devam ediyor. Sıcaklık kontrolü, nem kontrolü, hava sirkülasyonunun kontrolü, havalandırma işlemi ve havayı temizleme işlemini kapsayan sistem, bir matbaa şirketinin nem problemine çözüm olmak adına geliştirilmişti. Bunun yanı sıra tren istasyonlarında oluşan sisi dağıtmak adına soğutma sistemi olarak da kullanıldı. Böylece modern klima sisteminin temeli atılmış oldu.

MÜHENDİSLİKTEN İKLİMLENDİRME ŞİRKETİNE UZANAN BAŞARI ÖYKÜSÜ

1902 yılında modern klima sistemini tasarlayan Willis Carrier, 1913 yılında büyük alanları soğutmak adına klima sistemi geliştirdi. Modern klimanın mucidi olarak bilinen Willis Carrier; geliştirdiği sistemin patentini 1906 yılında aldı.

1915 yılında Carrier Mühendislik şirketini kuran Willis Carier, günümüzde evlerimizde soğutma ihtiyacında can simidi olarak sarıldığımız ev tipi klimaları ise 1926 yılında geliştirdi. Ürünün kullanım alanının artması ile daha da büyüyen Carrier Mühendislik, Brunswick- Kroeschell ve York Isıtma & Havalandırma şirketi ile birleşerek kapsamını genişletti.

Klimanın buluşu, birçok farklı alanın gelişmesine de önayak oldu. Tiyatro ve sinema alanlarının soğutulması yaz aylarında da seyircilerin gelmesine vesile olurken, sıcaklık ve nem kontrolü sayesinde alışveriş merkezlerini gezilebilir kıldı. Carrier'ın ilk büyük müşterileri arasında Beyaz Saray ve New York'taki Madison Square Garden vardı.

Bugün, birçok evin vazgeçilmezi olan klimanın doğuşu Willis Carrier'ın iklimlendirme tasarımını yarattığı gün olan 17 Temmuz günü olarak kabul ediliyor.

"CARRİER'IN MİRASINI EMİN ADIMLARLA GELİŞTİRMEYE VE YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Alarko Carrier'ın Pazarlama Direktörü Volkan Arslan, iklimlendirme sektöründe Carrier gibi öncü bir markanın Türkiye pazarında da vizyonunu aynı şekilde devam ettirdiklerini belirterek "Carrier ile stratejik ortaklığımız 1998 yılından bu yana devam ediyor. Bu süreç içinde Alarko Carrier markası olarak Türkiye'de iklimlendirme sektörünün en önemli üreticileri arasındayız. Carrier'ın dünyaya sunduğu vizyonu ülkemizde de yaşatmaya, Ar-Ge çalışmalarımızla daha da ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Değişen dünyanın dinamiklerine uyum sağlamanın önemine de değinen Volkan Arslan; iklimlendirme sektörünün günümüzdeki dönüşümüne de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Klima artık insanlar için sadece bir ısınma ve serinleme cihazı olmanın ötesinde. Önceki yıllarda olmadığı kadar çevre ve tasarruf bilincine sahibiz. Bu beklentilerin farkında olarak hareket etmek ana stratejilerimizden. Örneğin; pandemi ile 'hava temizleme' özelliği tüketicide bir öncelik haline geldi. Taşınabilen, ısıtma ve soğutma yapmayan, mevcut havayı içeriden alıp filtreden geçiren, mikrobu tutan 'hepa filtreli' ve 'UVC lambalı' hava temizleme cihazlarımız, mikrop, virüs ve bakterileri yüzde 99,9 oranında yok eden ürünler geliştirmeye önem veriyoruz. Bu hikayeyi başlatan Willis Carrier'i, Alarko Carrier ailesi olarak saygı ve minnetle anıyoruz. Carrier'ın dünyaya sunduğu bu mirası emin adımlarla geliştirmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı