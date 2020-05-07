- KKTC'ye gelen biçerdöver şoförleri bürokrasiye takıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- KKTC'ye gelen biçerdöver şoförleri bürokrasiye takıldı

- KKTC'ye gelen biçerdöver şoförleri bürokrasiye takıldı
07.05.2020 23:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:22

- KKTC'ye gelen biçerdöver şoförleri bürokrasiye takıldı Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hasat mevsimi nedeni ile 30 kişiden oluşan biçerdöver ve traktör operatörü getirildi.

- KKTC'ye gelen biçerdöver şoförleri bürokrasiye takıldı

LEFKOŞA - Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hasat mevsimi nedeni ile 30 kişiden oluşan biçerdöver ve traktör operatörü getirildi. Operatörlerden 2'si listede isimlerinin olmaması nedeni ile Türkiye'ye geri gönderildi.

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Bakanlar Kurulu tarafından kuru ziraat hasat faaliyetlerinin aksamaması için 30 kişiden oluşan biçerdöver ve traktör operatörü getirildi. Operatörlerden 2'si listede isimleri olmaması gerekçesi ile KKTC'ye alınmazken, Türkiye'ye geri gönderildi. KKTC'den geri gönderilen 2 operatör hakkında korona virüs şüphesi ile geri gönderildiklerine dair haberlerin çıkması paniğe neden oldu. Geri gönderilen operatörlerden Bülent Aksel ve Mehmet Şahan, yaptıkları açıklamada KKTC Çiftçiler Birliği'nin kendilerine ulaşarak, adaya gelmelerini talep ettiklerini aktardı. Operatörler, KKTC'ye gitmek için resmi başvuru yaptıklarını ifade ederken, izinlerinin çıkmasının ardından bilet aldıklarını dile getirdi. Aksel ve Şahan, KKTC'de bulunan Gazi Mağusa Limanı'na geldiklerinde büyük şok yaşadıklarını ifade ederken, yetkililerin kendilerini listede isminiz yok diyerek, geldikleri gemi ile Türkiye'ye apar topar geri gönderildiklerini aktardı. Operatörler, isimlerinin ilgili makamlar ve konsoloslukta olduğu iddiasında bulunurken, bürokraside yaşanan bir karışıklık yüzünden bu olayın yaşandığını dile getirdiler.

"KKTC'de korona virüs iftirası attılar, test bile yapmadılar"

Aksel ve Şahan, kendilerine KKTC'de sahip çıkılmadığını aktarırken, korona virüs iftirası atılarak rencide edildiklerini dile getirdi. Operatörler, limanda kendilerine herhangi bir test uygulanmadığını ifade ederken, 72 saat boyunca gemide bekletilerek, maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşadıklarını aktardı. Aksel ve Şahan, yetkililerden yardım isteyerek, sorumlu kişilerin cezalandırılması talebinde bulundu.

Öte yandan mağdur operatörler, KKTC'ye girmedikleri halde şu an Mersin'de bulunan Erdemli Kız Kalesi Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulduklarını ifade etti.

- KKTC'ye gelen biçerdöver şoförleri bürokrasiye takıldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Haberler
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Haberler
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik Haberler
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak...
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Gökhan Gönül Nenad Bjelica Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Bursa Futbol
Şu an buradasınız: - KKTC'ye gelen biçerdöver şoförleri bürokrasiye takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 23:33:49. #1.15#
title