KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'ndan iyi haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'ndan iyi haber

KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'ndan iyi haber
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, düzenlediği basın toplantısı ile KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, düzenlediği basın toplantısı ile KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu hakkında basın toplantısı düzenlendi. Dr. Derviş Eroğlu'nun kızı ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ın da katıldığı basın toplantısında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ve Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen: "Yürüttüğümüz tedavinin ardından bütün fonksiyonları normale dönen Sayın Cumhurbaşkanımız, tedavisinin hiçbir aşamasında herhangi bir tıbbi destek cihazına bağlanmadı."

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun, 23 Ağustos Salı günü, saat 12: 00'de baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile geldiğini açıklayan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, "Yapılan ilk tetkiklerde beyin zarını etkileyen bir viral enfesiyondan şüphe edilmiş olup, tedavi sürecine bu doğrultuda zaman kaybedilmeden başlanmıştır" ifadesini kullandı.

Uygulanan tedavinin ardından bu sabah itibarıyla Dr. Derviş Eroğlu'nun bütün bilişsel fonksiyonlarının normale döndüğünü açıklayan Prof. Dr. Yenen, tedavi süreci boyunca Eroğlu'nun bilincinin açık olduğunu ve hiç bir tıbbi destek cihazına bağlanmasına gerek görülmediğini vurguladı.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Dr. Derviş Eroğlu'nun tedavisinin Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu başkanlığındaki nörologlar ve Prof. Dr. Hamza Duygu başkanlığındaki kardiyologlardan oluşan bir heyet tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tedavisine takip amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam ediyoruz. Yarından itibaren normal servise alacağız."

Dr. Derviş Eroğlu'nun gerekli tüm kontrollerinin hızlı bir şekilde yapılarak tedavisine başlandığını söyleyen Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, "Tedavisinden 17 saat sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın genel durumunun düzeldiğini gördük. Bilinci açıldı, konuşmaya başladı ve solunumu normale döndü. Genel durumu çok iyi. Bugün takip amaçlı olarak tedavisine yoğun bakımda devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, Dr. Derviş Eroğlu'nun yarın normal servise alınacağını belirtti.

Prof. Dr. Hamza Duygu: "Sayın Cumhurbaşkanının kalbi ile ilgili hiç bir sıkıntısı yoktur."

Dr. Derviş Eroğlu'nun daha öncesinde kalp damar şikayetleri ve tansiyonu olduğu için şikayetlerinin, kardiyolojik olabileceğinden şüphelendiklerini açıklayan Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, "Gerçekleştirdiğimiz bütün kardiyolojik tetkiklerde sonuçların normal olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanının kalbi ile ilgili hiç bir sıkıntısı yoktur" açıklamasında bulundu.

Resmiye Eroğlu Canaltay: "Babamın, 17 saat gibi kısa bir sürede toparlanmasını sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve değerli hocalarıma şahsım ve ailem adına teşekkürlerimi sunuyorum."

KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun kızı ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise "Geçirdiğimiz bu zor saatlerde bizlerle yakından ilgilenen Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine çok teşekkür ederim. Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye halkının yakın ilgisi ve duaları bizleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Babamın, 17 saat gibi kısa bir sürede toparlanmasını sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve değerli hocalarıma şahsım ve ailem adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Son dakika! Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da aldığı istisnai kararların süresini bir sonraki duyuruya kadar uzattı
Son dakika! Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da aldığı istisnai kararların süresini bir sonraki duyuruya kadar uzattı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporculara bir araya geldi: (2)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporculara bir araya geldi: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Sibel Can Merve Boluğur Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'ndan iyi haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:57:44. #1.15#

title