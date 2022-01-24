KKTC'deki kamu binaları

Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Dışişleri Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Lefkoşa Polis Müdürlüğü KKTC kamu binaları, AA tarafından görüntülendi.