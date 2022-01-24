KKTC'deki kamu binaları
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Dışişleri Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Lefkoşa Polis Müdürlüğü KKTC kamu binaları, AA tarafından görüntülendi.
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Dışişleri Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Lefkoşa Polis Müdürlüğü KKTC kamu binaları, AA tarafından görüntülendi.