KKTC'deki kamu binaları - Haberler
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KKTC'deki kamu binaları

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Dışişleri Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Lefkoşa Polis Müdürlüğü KKTC kamu binaları, AA tarafından görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Dışişleri Bakanlığı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü KKTC kamu binaları, AA tarafından görüntülendi.

KKTC'deki kamu binaları

KKTC'deki kamu binaları

KKTC'deki kamu binaları

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Kıbrıs, Kamu, Güncel, Haber

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