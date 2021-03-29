KKTC'de okullar Covid-19 gölgesinde ders başı yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı devlet okulları ve özel okullarda eğitim gören 12'nci sınıf öğrencileri, Covid-19 salgınının gölgesinde dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı devlet okulları ve özel okullarda eğitim gören 12'nci sınıf öğrencileri, Covid-19 salgınının gölgesinde dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime başladı.

KKTC'de Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı korona virüs önlemleri çerçevesinde tüm devlet ve özel okulların 12'nci sınıfları bugün itibari ile ders başı yaptı. Lapta Yavuzlar Lisesi Müdürü Nurgen Tosun yaptığı açıklamada, "Gereken hazırlıkları yaptık, öğrencilerimize duyurduk. Ancak sendikanın aldığı karar doğrultusunda sendikaya bağlı öğretmenlerimiz okula gelmedi. Çok az sayıda öğrencimiz okula geldi. Sadece 4 son sınıf öğrencimiz geldi" dedi.

"Öğrenciler endişe içinde ders başı yaptı"

Girne Amerikan okulları Kordinatörü Sami Özveren de yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamış durumdadır. Bizim okulumuzda yaklaşık 10 öğrenci yüz yüze eğitime girdi. Girne'deki okulda da yaklaşık 50 öğrenci okula geldi" dedi.

"Şu an itibari ile okulumuza gelen bütün öğrencilerimiz aşılama olmaması nedeni ile endişe içerisindeler" ifadelerini kullanan Özveren, "Acaba bu hastalığı alıp evime götürür müyüm endişesini taşıyorlar. Bu endişelerini tabi ki bizlerde paylaşıyoruz. Okulların bu şekilde açılmasından tabi ki de mutluyuz yüz yüze eğitimin yerini hiç bir şey tutamaz" diye konuştu.

Okulda ders başı yapan Selin Elagöz, "Okulların açılması çok güzel. Bazı öğrenciler internet sorunu yaşıyorlar. Bu yüzden derslerini ihmal ediyorlar. Yüz yüze olduğunda gerekli eğitimi alabiliyoruz" dedi.

Esmanur Çetin, "Öğretmenlerimi gördüğüm için çok mutluyum, derslerimiz yüz yüze olduğu için daha rahat öğreniyoruz" diye konuştu. Simge Çoban da, "Kapalı kalmaktan zaten sıkılmıştık, öğretmen ve arkadaşlarımızı görmekten mutluyuz" şeklinde konuştu.

Yaren Bilgin de endişeli olduğunu ve ailesini düşünmek zorunda olduğunu söyleyerek, "Ailemde hasta olanlar var. Önlemlerimi tabi ki alıyoruz. Okulun açılması biraz tehlikeli eminim bütün öğrenciler istemiyordur" dedi.

Melda Akbayır, "Mutluyuz açıldığı için açılmasa da olurdu sanki. Sonuçta şu an pandemi dönemindeyiz. Bizim için de tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kendim açısından değil de ailemden korkuyorum" şeklinde konuştu.

Sendika grev kararı aldı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) hükümetin 12'nci sınıflarla ilgili kararını eleştirerek eğitim çalışanları aşılanmadan ve gerekli hazırlıklar yapılmadan yüz yüze eğitime başlamayacaklarını, test uygulamasını da kabul etmediklerini açıklayarak greve gitti. Sendika, öğrencileri ve velileri mağdur etmemek için uzaktan eğitime devam edileceğini duyurdu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı