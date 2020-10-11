Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk verilere göre Ersin Tatar yarışı önde götürüyor

Son dakika: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasında oy verme süresi doldu. YSK'nın açıkladığı ilk verilere göre, UBP lideri Ersin Tatar yarışı önde götürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklanan ilk verilere göre, Ulusal Birlik Partisi lideri Ersin Tatar yarışı önde götürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kuzey Kıbrıs'ta bugün yapılan ve 7'si bağımsız, 4'ü partilerden toplam 11 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaya başladı. YSK'nın web sitesi üzerinden duyurduğu ilk sonuçlara göre, 738 sandıktan 73'ü açıldı. Bu sandıklarda 9 bin 33 oy geçerli, 314'ü geçersiz oy sayıldı.

Oy pusulasındaki sıraya göre adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarları şöyle:

Ersin Tatar %33.09 - 2989

Tufan Erhürman %21.91 - 1979

Erhan Arıklı %4.66 - 421

Fuat Çiner %0.24 - 22

Arif Salih Kırdağ %0.35 - 32

Ahmet Boran %0.06 - 5

Mustafa Ulaş %0.03 - 3

Alpan Uz %0.14 - 13

Kudret Özersay %5.58 - 504

Mustafa Akıncı %28.00 - 2529

Serdar Denktaş %5.93 – 536

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HALK OYLAMASI DA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için da halk oylaması yapıldı.

Oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla tamamlandı ve oy sayımına başlandı. KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.

YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 22.00'ye kadar açıklaması bekleniyor. YSK'den yapılan açıklamada saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 54.72 olduğu belirtilmişti.

11 ADAY YARIŞTI

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı. Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarıştı.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti. Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.