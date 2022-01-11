KKTC'de asgari ücret net 6 bin 90 TL oldu - Haberler
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KKTC'de asgari ücret net 6 bin 90 TL oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak resmen kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak resmen kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret belli oldu. KKTC'de Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin yetersiz işverenin ise gerekenin üzerinde bularak itiraz ettiği brüt 7 bin TL'lik asgari ücrette, nihai kararını verdi. Bugün toplanan komisyonda, işveren tarafının reddettiği asgari ücret hükümet ve işçi tarafının onay vermesi ile oy çokluğuyla resmen kabul edildi. KKTC'de buna göre, asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak belirlendi. Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun yeni kararı, resmi gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/ İHA)

KKTC'de asgari ücret net 6 bin 90 TL oldu

KKTC'de asgari ücret net 6 bin 90 TL oldu

KKTC'de asgari ücret net 6 bin 90 TL oldu

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