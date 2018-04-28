KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Ankara'da

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindekiler, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Uluçay, beraberindeki KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut ve milletvekilleriyle kentin tarihi ve turistik ilçelerinden Beypazarı'na geldi.

İlçede Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın karşıladığı Uluçay ve beraberindekiler, ilçenin tarihi mekanları ile müzelerini gezdi.

Uluçay ziyaretleri sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşmek için Türkiye'ye geldiğini anımsattı.

Erdoğan ve Kahraman ile görüşmesi sonrası Beypazarı'na geldiklerini anımsatan Uluçay, şu ifadeleri kullandı:

"Tuncer Kaplan beyle görüştük ve bizi gezdirdi. Açıkçası çok etkilendim. Kaplan ve ekibi yıllardır Beypazarı'nın turistik, tarihi ve kültürel yapısını koruyor. İlçe bu yönüyle gerek ülke içi turizmine, gerekse ülkenin dışından gelen turistlere kendini gösteriyor, farkındalığı ciddi anlamda yaratmış bir ilçe."

Uluçay, tarihi mirasa verilen öneme işaret ederek, Beypazarı'nda gördükleri örneklerden yola çıkarak KKTC'de yapabilecekleri çalışmalar konusunda fikir edindiklerini sözlerine ekledi.

Gezi sonrası Kaplan'ın tablo ve gümüş tespih hediye ettiği Uluçay da Kaplan'a tablo armağan etti.