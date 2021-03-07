KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Su Temin Projesi'nin yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den KKTC'ye deniz altından borularla su temin edilmesi projesinin en önemli adımı olan Anamur'daki Alaköprü Barajı'nın temelinin atılışının 10'ncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında KKTC 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun da doğum gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, "Proje hızla ilerledi ve Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ilgi ve destekleriyle gerçekleşti. KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 'Asrın Projesi' 28 Ekim 2015'te açıldı. Bugün artık su sorunumuz yok. Güzelyurt ve Mesarya ovalarına bu suyun nasıl verileceğini konuşuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajını şöyle sürdürdü:

"Bugün "ASRIN PROJESİ" olarak nitelendirilen Türkiye'den KKTC'ye deniz altından borularla su temin edilmesi projesinin en önemli adımı olan Anamur'daki Alaköprü Barajı'nın temelinin atılışının 10'ncu yıldönümü. Bugün ayrıca Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Sayın Derviş Eroğlu'nun doğum günü. Bizler 2009 yılında Sayın Eroğlu'nun kabinesinde bakan olarak yer alırken, Parti Seçim Bildirgemizde olduğu gibi Hükümet programımızda da KKTC'ye Türkiye'den su temin edilmesi projesi yer alıyordu. Sayın Eroğlu, bu projeye büyük önem atfetti. Sonra rahmetlik Sayın İrsen Küçük Başbakan oldu ve o da bu proje ile bizler gibi özel olarak ilgilendi. Bu proje hızla ilerledi ve Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ilgi ve destekleri ile gerçekleşti. KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 'ASRIN PROJESİ' 28 Ekim 2015'te açıldı. Bugün artık su sorunumuz yok. Güzelyurt ve Mesarya ovalarına bu suyun nasıl verileceğini konuşuyoruz. Dünden bugüne nasıl geldik iyi bilmeliyiz. Anavatan Türkiye ile yürümeye devam etmeliyiz. Bu vesile ile bir kez daha Sayın Erdoğan'a yeniden teşekkürlerimizi sunar, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu'na sağlıklı, nice yaşlar diler, Sayın İrsen Küçük'ü rahmetle anarım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı